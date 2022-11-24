В украинской разведке рассказали о состоянии украинцев, освобожденных накануне из плена РФ 24 ноября, 13:51 У трети освобожденных 23 ноября из российского плена есть ранения, сообщили в ГУР Минобороны (Фото:Скриншот видео Андрей Ермак/Telegram)

У трети освобожденных из российского плена 23 ноября украинцев есть ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«У около трети из тех, кого вчера Украина вернула благодаря тяжелой и долгой совместной работе многих учреждений, организаций и ведомств, ранения разной степени тяжести. Всем им сейчас оказывается помощь», — отметил он.

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Юсов подчеркнул, что впереди у освобожденных из плена украинцев долгий процесс реабилитации и восстановления.

«Но главное, что они уже дома, они связались со своим командованием, своими родными, и все будет хорошо», — сказал он.

Представитель ГУР МО также напомнил, что многие украинские защитники еще находятся в плену РФ, но они обязательно будут возвращены. Он также подчеркнул, что у Международного Комитета Красного Креста и у представителей ООН нет доступа к условиям содержания украинских военнопленных на постоянной основе.

Юсов добавил, что условия в разных местах содержания очень разные. Есть также данные о неудовлетворительных условиях пребывания во многих случаях.

23 ноября состоялся новый обмен пленными, домой вернули 36 человек, среди них — один гражданский.

Среди освобожденных — люди, защищавшие Мариуполь, которые были на Азовстале, а также нацгвардейцы и сотрудники ЗАЭС.

У гражданского ампутирована нога.