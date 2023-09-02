В Раде рассказали, кто может стать новым главой Минкульта 2 сентября, 10:48 Юлия Федив (Фото:Wikipedia)

Новым минстром культуры и информационной политики Украины может стать Юлия Федив, экс-глава Украинского культурного фонда.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, голосование проведут на следующей неделе.

Он также отметил, что в случае назначения Федив в правительстве будет наибольшее количество женщин за всю историю Украины — 28% или 6 из 21 членов Кабмина.

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Юлия Федив — культурный и медиаменеджер, общественный деятель, директор ОО Громадське телебачення, первый исполнительный директор государственного Украинского культурного фонда.

8 февраля 2018 года Минкульт заключил с ней трехлетний контракт на выполнение ответственных государственных служебных обязанностей по руководству фондом.

20 июля президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру с просьбой рассмотреть замену министра культуры Александра Ткаченко на фоне скандала о выделении 33 млн бюджетных средств на съемку сериала и более 500 млн грн на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Ткаченко в тот же вечер сообщил, что написал заявление об увольнении и сделал это якобы еще до обращения Зеленского.

27 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Ткаченко с должности главы Минкульта. Решение поддержал 321 депутат.

Нардеп Алексей Гончаренко писал, что на должность министра культуры рассматривают директора Мистецького арсенала Олесю Островскую-Люту.

28 июля Кабмин назначил временно исполняющего обязанности министра культуры и информполитики вместо отправленного в отставку Александра Ткаченко. Им стал первый заместитель Ткаченко Ростислав Карандеев.

Слідство.інфо сообщает, что в начале августа, когда Карандеев был за рулем в нетрезвом состоянии, он попал в ДТП, кроме того не задекларировал авто.