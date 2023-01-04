Эксперт Информационного сопротивления назвал ориентировочное время следующего ракетного удара РФ

4 января, 17:52
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Кратер от российского ракетного удара в Киеве, 31 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Кратер от российского ракетного удара в Киеве, 31 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Александр Коваленко из группы Информационное сопротивление назвал NV ориентировочное время следующего ракетного удара РФ.

«Учитывая потенциал накопления резерва, следующий массированный удар, например, в среднем 70 ракет, россияне могут реализовывать примерно 10 января. Но если они решат провести дерзкий террористический акт на 7 января, то смогут нанести ограниченный массированный удар из 50-60 ракет», — сказал Коваленко .

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Он также выразил мнение, что если у России будут в достаточном количестве Шахеды, то до 7-10 января они продолжат их использовать, поскольку этому способствует солнечная и теплая погода.

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«У Шахедов есть проблемы с низкими температурами, а также когда туман. Это несущественное влияние, но уже оно сказывается на их эффективности», — отметил эксперт.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что обычно страна-террорист готовится к атаке 1,5-2 недели, но назвать точную дату ожидаемого удара сложно и он может произойти раньше - 9-10 января.

1 января руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что Россия может атаковать Украину дронами, пока готовится к новому массированному ракетному удару.

До этого в разведке сообщалось, что у РФ осталось крылатых ракет на два-три мощных массированных удара по Украине.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Интервью NV Информационное Сопротивление. Ракетные удары Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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