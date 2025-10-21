«Нехорошая новость». Гетман — о новых КАБах россиян и борьбе с этой угрозой
Планирующая бомба УМПБ Д-30СН является аналогом нового КАБа УМПБ-5. (Фото: serhii_flash/Telegram)
Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман рассказал в эфире Radio NV о новых российских КАБах УМПБ-5, которые могут лететь до 200 километров.
Алексей Гетьман
Это не новое [оружие]. Мы слышали такие [аббревиатуры] УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции, то есть когда эти крылышки ставятся на бомбу и она может дальше лететь. [Новый КАБ] - это УМПБ, универсальный межвидовой планирующий боеприпас. Это то, что готовится сразу [на заводе], это настоящий КАБ, управляемая авиационная бомба.