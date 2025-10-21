Алексей Гетьман военный аналитик

Это не новое [оружие]. Мы слышали такие [аббревиатуры] УМПК — универсальный модуль планирования и коррекции, то есть когда эти крылышки ставятся на бомбу и она может дальше лететь. [Новый КАБ] - это УМПБ, универсальный межвидовой планирующий боеприпас. Это то, что готовится сразу [на заводе], это настоящий КАБ, управляемая авиационная бомба.