Новые международные маршруты и восстановление довоенных. Укрзализныця обновила график движения поездов

28 октября, 16:44
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Новый график движения поездов в Украине — международные, Интерсити и новые маршруты (Фото:facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Новый график движения поездов в Украине — международные, Интерсити и новые маршруты (Фото:facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Укрзализныця анонсировала новые международные рейсы и возобновила довоенное сообщение по Украине. Рассказываем, как будут ходить поезда.

Укрзализныця во время полномасштабной войны с Россией не только возобновила довоенные маршруты, но и запускает новые поезда международного сообщения. Поезда из разных городов Украины будут ходить в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену. Также появятся новые рейсы Интерсити+. Всего запланировано 58 рейсов по Украине и за границу.

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Обновленный график Укрзализныця презентовала 28 октября, все известные рейсы пока доступны на сайте железной дороги.

Новые рейсы Укрзализныци

Поезд №65/66 Харьков ― Умань будет ходить через Днепр.

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Поезд №266/265 Ковель ― Ужгород. Впервые за много лет соединены Волынь и западное Полесье с горнолыжным регионом в Славске, столицей «солеваров» Дрогобыча и главными городами Закарпатья. При этом прохождение Львова в направлении Закарпатья на Волынь удобно запланировано около 06:00, а в обратном направлении около 22:00.

Поезд № 131/132 Запорожье ― Львов ― будет теперь следовать через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовщиной, столицей и Днепром.

Поезд №111/112 Изюм ― Киев. Прямой поезд дальнего сообщения в столицу запускают для жителей героической деоккупированной Харьковщины.

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Поезд № 191/192 Краматорск ― Одесса ― будет следовать через Днепр и позволит жителям Донбасса накануне зимы выехать ближе к южным регионам.

Запускается новое экспериментальное соединение для деблокированной северной Сумщины со столицей и Винницкой. Еще три новых сообщения готовятся к запуску в ближайшее время. Поезд №769/770 будет ходить от Жмеринки ― до Хутора-Михайловского.

Возобновлены довоенные рейсы

  • № 3/4 Запорожье ― Львов ― продлен до Ужгорода на ежедневной основе;
  • № 5/6 Запорожье ― Ивано-Франковск ― продлен до Рахова;
  • № 15/16 Харьков ― Ивано-Франковск ― продлен до Рахова;
  • № 17/18 Харьков ― Львов ― продлен до Ужгорода;
  • № 21 Харьков ― Львов ― продлен до Трускавца;
  • № 41/42 Днепр ― Львов ― продлен до Трускавца;
  • № 149/150 Кременчуг ― Ивано-Франковск ― продлен до Ворохты;
  • № 45/46 Харьков ― Ужгород ― будет курсировать через Сумы;
  • № 7/8 Киев ― Черновцы ― теперь с утренним прибытием в Черновцы в 08:28;
  • № 49/50 Киев ― Трускавец будет ходить на 3 часа быстрее и прибывает в 08:45.

График движения Интерсити+ с изменениями

  • № 715/716 Киев ― Перемышль ― Киев ускорен на 2 часа в каждом направлении;
  • № 705 Киев ― Перемышль ускорен более чем на 3 часа;
  • №723 Харьков ― Киев ― будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;
  • № 725 Харьков ― Киев ― будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;
  • № 724 Киев ― Харьков ― будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53;
  • № 708/707 Киев ― Чернигов ― будет отправляться из Киева в 07:43, прибывать в Чернигов в 10:11;
  • № 710/709 Чернигов ― Киев ― будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19:48.

Кроме того, вдвое увеличено количество вагонов в 17 существующих поездах с наибольшим пассажиропотоком.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Укрзализныця Интерсити+ Война России против Украины

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