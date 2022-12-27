Работают над вариантами. В новогоднюю ночь в Харьковской области могут усилить комендантский час

27 декабря, 15:51
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В новогоднюю ночь в Харьковской области могут усилить комендантский час (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В новогоднюю ночь в Харьковской области могут усилить комендантский час (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На территории Харьковской области ОВА рассматривает возможность усиления комендантского часа в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, ссылаясь на слова начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Как отмечается, рассматриваются различные варианты комендантского часа на 31 декабря — 1 января: с 23:00 вечера до 5:00 утра, или круглосуточный запрет быть в общественных местах.

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«С высокой вероятностью будет запрещено использование пиротехники. Относительно комендантского часа на Новый год рассматриваются разные варианты. Либо комендантский час в сутки, как это было в День Независимости, или оставить как есть: с 23:00 до 5:00. В скором времени сообщим о решениях», — отметил начальник ХОВА.

Сейчас на территории Харьковской области комендантский час начинается в 23:00 и заканчивается в 05:00.

Во время действия ограничений запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также ограниченное движение транспортных средств.

https://www.youtube.com/embed/-JULjy-c6P0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Комендантский час Харьковская область Новый Год Олег Синегубов Война России против Украины

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