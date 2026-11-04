Генерал, наркотики и кол-центры. Как дело НАБУ Карфаген, из-за которого сбежал генпрокурор Кравченко, стало ловушкой для сотрудников СБУ

Сотрудники НАБУ сначала обыскали генерала СБУ Сергея Дуку (в центре), а затем, как сообщает УП, задержали его (Фото: DR)

NV рассказывает подробности нового громкого антикоррупционного расследования НАБУ, в котором оказались замешаны как профессиональные преступники, так и высокопоставленные чины Нацполиции и СБУ.

Наркоторговец «Мексиканец», рецидивист «Криминал», полицейский «Прайс» и генерал-майор СБУ «Аким» — в стране появились новые герои громких антикоррупционных расследований, достойные своих предшественников: «Карлсона» Тимура Миндича или «Канцлера» Сергея Кропивы.

Реклама

«Разоблачена новая преступная организация» — сообщение с таким заголовком появилось днем 4 ноября в официальных соцсетях НАБУ.

Подозреваемые, которых, по данным детективов антикоррупционного бюро, не менее 12 человек, включая лиц с прозвищами Мексиканец, Криминал, Прайс и Аким, — «наладили систематическую передачу неправомерной выгоды высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов». К числу «других» относились продажа наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и подделка иностранной валюты. В частности, подозреваемые владели сетью магазинов U420, где наркотики продавались под видом сувениров.