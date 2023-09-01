Историческое решение. ПЦУ и УГКЦ с 1 сентября перешли на Новоюлианский календарь — почему это произошло и как изменятся даты праздников 1 сентября, 15:10 Сюжет Фото с Поместного Собора ПЦУ, который утвердил решение о переходе на Новоюлианский календарь (Фото:Православна Церква України via Facebook)

С 1 сентября Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на Новоюлианский церковный календарь, из-за чего даты празднования большинства церковных праздников изменились.

NV напоминает, почему было принято это решение и когда теперь будут отмечаться главные церковные праздники.

Следствие многолетней дискуссии и обострения споров из-за войны

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Переход на Новоюлианский календарь продолжается с 2022 года, и даже сейчас — когда ПЦУ и УГКЦ официально перешли на Новоюлианский календарь — отдельным общинам ПЦУ, которые категорически против такого перехода, позволили отмечать праздники в предыдущие даты.

Александр (Драбинко), митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ рассказал в интервью Радио Свобода, что оставить возможность придерживаться старого стиля (то есть Юлианского календаря) было его инициативой.

«У нас праздники не являются привязанными к календарю. Мы иногда сами себе составляем некоторые вопросы, которые совершенно не относятся к тому, что есть по сути христианства и православия. Мы каждое воскресенье отмечаем Вознесение Христово. Мы празднуем Пасху один раз в дате, а каждое воскресенье вспоминаем это событие. Каждая литургия — это уже и есть празднование Христова Воскресения и воспоминания тех событий, которые связаны с церковным календарем. Не нужно привязываться к каким-то датам, поскольку они не являются тем, во что мы верим. Они не являются догматическими», — отметил он.

Возможность проводить рождественское богослужение 25 декабря Синод ПЦУ одобрил еще в октябре 2022 года.

«[Решение приняли], учитывая многочисленные запросы и дискуссию, которая в течение многих лет продолжается в церкви и в обществе; предвидя, в частности из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в близком времени календарных изменений», — объясняли тогда в ПЦУ.

В конце 2022 года ПЦУ и УГКЦ договорились создать совместную рабочую группу для изучения возможного перехода на новый календарь.

УГКЦ приняла решение о переходе на Новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года в начале февраля 2023 года. Глава УГКЦ Святослав говорил тогда, что уровень поддержки календарной реформы достигает «почти 90%, и это практически в каждой епархии».

ПЦУ приняла решение о переходе на новый календарь на архиерейском соборе в Киеве 24 мая 2023 года. Окончательно решение было утверждено 27 июля 2023 года на Поместном Соборе в Софии Киевской. Календарную реформу поддержали 156 делегатов, против выступили лишь пять.

Всего на Поместный Собор прибыли 60 делегаций со всей Украины. В каждую входили архиерей, священник и верующий.

«Календарная комиссия нашей церкви уже подготовила соответствующий календарь, чтобы с практической точки зрения не было никаких препятствий, и мы видим, что верующие положительно восприняли это решение. Мы двигались к этому решению последние пять лет», — прокомментировал историческое решение Поместного Собора предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

28 июля президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении дат некоторых праздников, которые являются государственными.

Кроме переноса даты Рождества Христова с 7 января на 24 декабря, есть еще такие изменения:

1 октября ( вместо 14 октября) будут отмечать День защитников и защитниц и День Покрова Пресвятой Богородицы.

вместо 14 октября) будут отмечать День защитников и защитниц и День Покрова Пресвятой Богородицы. 15 июля ( вместо 28 июля) будут праздновать День украинской государственности.

Верховная Рада изменила даты государственных праздников 14 июля. В пояснительной записке к документу, автором которого, является Зеленский, сказано, что цель — «отказ от российского наследия».

Представитель УПЦ МП отец Александр (Клименко) заявил, что эта церковь, несмотря на подписание закона об изменении дат некоторых праздников, продолжит отмечать Рождество Христово в январе.

Чем Новоюлианский календарь отличается от Юлианского и Григорианского

Все неподвижные церковные праздники Новоюлианского календаря совпадают с Григорианским — то есть отмечаются на 13 дней раньше, чем по Юлианскому календарю.

Например, Рождество по Юлианскому календарю отмечается 7 января, а по Григорианскому и Новоюлианскому календарям — 24 декабря.

Однако в Новоюлианском календаре совпадает с Юлианским празднование Пасхи и привязанных к ней других подвижных праздников, в частности, Троицы, которая отмечается на 50-й день после Пасхи. Разный подход к исчислению Пасхи с церквями Григорианского календаря сохранили и другие православные церкви в Европе.

Таким образом, традиция празднования Пасхи после календарной реформы ПЦУ не изменится.

Методику определения даты Пасхи в 325 году утвердил Никейский собор еще единой тогда церкви (до разделения на Католическую и Православную). Согласно этому решению, Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Однако из-за разницы в солнечном календаре в 13 дней эту дату высчитывают по-разному.

В 45% случаев Пасху по Григорианскому календарю отмечают на неделю раньше, чем по Юлианскому, в 30% случаев даты празднования Пасхи по обоим календарям совпадают (ближайшее такое совпадение будет в 2025 году, когда все христиане будут праздновать Пасху 20 апреля), в 5% случаев разница достигает четырех недель, а в 20% случаев — пяти недель.

По Юлианскому календарю Пасха обязательно должна праздноваться после еврейского Песаха, а по Григорианскому календарю это правило не обязательно.

После календарной реформы ПЦУ и УГКЦ по Юлианскому календарю будут отмечать церковные праздники РПЦ и еще пять православных церквей, в частности в Сербии, Грузии и Иерусалиме.

Новоюлианским календарем пользуются большинство православных церквей, в том числе Константинопольский патриархат.

По Григорианскому календарю отмечает праздники Римско-католическая церковь.

По словам митрополита Переяславского и Вишневского ПЦУ Александра (Драбинко), переходя на Новоюлианский календарь, Украина «присоединяется к общей церковной практике».

Он также отметил, что российской практики сохранения Юлианского календаря придерживаются сателлиты Москвы.

Какие праздники переносятся в результате перехода на Новоюлианский календарь

Обрезание Господне 2023 — 1 января ( вместо 14 января).

вместо 14 января). Богоявление, Крещение 2023 — 6 января ( вместо 19 января).

вместо 19 января). Сретение Господне 2023 — 2 февраля ( вместо 15 февраля).

вместо 15 февраля). Благовещение Девы Марии 2023 — 25 марта ( вместо 7 апреля).

вместо 7 апреля). Великий пост 2023 — с 7 марта по 23 апреля ( дата не меняется).

дата не меняется). День святого Юрия — 23 апреля ( вместо 6 мая).

вместо 6 мая). Вербное воскресенье 2023 — 9 апреля ( дата не меняется).

дата не меняется). Пасха 2023 — 16 апреля ( дата не меняется).

дата не меняется). Вознесение Господне 2023 — 25 мая ( дата не меняется).

дата не меняется). Троица 2023 — 4 июня ( дата не меняется).

дата не меняется). Рождество Иоанна Крестителя 2023 ( Ивана Купала) — 24 июня ( вместо 7 июля).

Инфографика: NV

Инфографика: NV

Апостолов Петра и Павла 2023 — 12 июля ( вместо 29 июня).

вместо 29 июня). Пророка Ильи 2023 — 20 июля ( вместо 2 августа).

вместо 2 августа). Маковея ( Медовый Спас) — 1 августа ( вместо 14 августа).

Медовый Спас) — 1 августа вместо 14 августа). Преображение Господне 2023 — 6 августа ( вместо 19 августа).

вместо 19 августа). Успение Пресвятой Богородицы 2023 — 15 августа ( вместо 28 августа).

вместо 28 августа). Рождество Пресвятой Богородицы 2023 — 8 сентября ( вместо 21 сентября).

вместо 21 сентября). Воздвижение Креста Господня 2023 — 14 сентября ( вместо 27 сентября).

вместо 27 сентября). Покров Пресвятой Богородицы 2023 — 1 октября ( вместо 14 октября).

вместо 14 октября). Архистратига Михаила 2023 — 8 ноября ( вместо 21 ноября).

вместо 21 ноября). Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023 — 21 ноября ( вместо 4 декабря).

вместо 4 декабря). Андрея Первозванного 2023 — 21 ноября ( вместо 4 декабря).

вместо 4 декабря). День святого Николая 2023 — 6 декабря ( вместо 19 декабря).

вместо 19 декабря). Рождество Христово 2023 — 25 декабря ( вместо 7 января).

вместо 7 января). Собор Пресвятой Богородицы 2023 — 26 декабря ( вместо 8 января).

вместо 8 января). Щедрый вечер, день святой Маланки 2023 — 31 декабря ( вместо 13 января).