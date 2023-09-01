Историческое решение. ПЦУ и УГКЦ с 1 сентября перешли на Новоюлианский календарь — почему это произошло и как изменятся даты праздников
Фото с Поместного Собора ПЦУ, который утвердил решение о переходе на Новоюлианский календарь (Фото:Православна Церква України via Facebook)
С 1 сентября Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на Новоюлианский церковный календарь, из-за чего даты празднования большинства церковных праздников изменились.
NV напоминает, почему было принято это решение и когда теперь будут отмечаться главные церковные праздники.
Следствие многолетней дискуссии и обострения споров из-за войны
Переход на Новоюлианский календарь продолжается с 2022 года, и даже сейчас — когда ПЦУ и УГКЦ официально перешли на Новоюлианский календарь — отдельным общинам ПЦУ, которые категорически против такого перехода, позволили отмечать праздники в предыдущие даты.
Александр (Драбинко), митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ рассказал в интервью Радио Свобода, что оставить возможность придерживаться старого стиля (то есть Юлианского календаря) было его инициативой.
«У нас праздники не являются привязанными к календарю. Мы иногда сами себе составляем некоторые вопросы, которые совершенно не относятся к тому, что есть по сути христианства и православия. Мы каждое воскресенье отмечаем Вознесение Христово. Мы празднуем Пасху один раз в дате, а каждое воскресенье вспоминаем это событие. Каждая литургия — это уже и есть празднование Христова Воскресения и воспоминания тех событий, которые связаны с церковным календарем. Не нужно привязываться к каким-то датам, поскольку они не являются тем, во что мы верим. Они не являются догматическими», — отметил он.
Возможность проводить рождественское богослужение 25 декабря Синод ПЦУ одобрил еще в октябре 2022 года.
«[Решение приняли], учитывая многочисленные запросы и дискуссию, которая в течение многих лет продолжается в церкви и в обществе; предвидя, в частности из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в близком времени календарных изменений», — объясняли тогда в ПЦУ.
В конце 2022 года ПЦУ и УГКЦ договорились создать совместную рабочую группу для изучения возможного перехода на новый календарь.
УГКЦ приняла решение о переходе на Новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года в начале февраля 2023 года. Глава УГКЦ Святослав говорил тогда, что уровень поддержки календарной реформы достигает «почти 90%, и это практически в каждой епархии».
ПЦУ приняла решение о переходе на новый календарь на архиерейском соборе в Киеве 24 мая 2023 года. Окончательно решение было утверждено 27 июля 2023 года на Поместном Соборе в Софии Киевской. Календарную реформу поддержали 156 делегатов, против выступили лишь пять.
Всего на Поместный Собор прибыли 60 делегаций со всей Украины. В каждую входили архиерей, священник и верующий.
«Календарная комиссия нашей церкви уже подготовила соответствующий календарь, чтобы с практической точки зрения не было никаких препятствий, и мы видим, что верующие положительно восприняли это решение. Мы двигались к этому решению последние пять лет», — прокомментировал историческое решение Поместного Собора предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
28 июля президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении дат некоторых праздников, которые являются государственными.
Кроме переноса даты Рождества Христова с 7 января на 24 декабря, есть еще такие изменения:
- 1 октября (вместо 14 октября) будут отмечать День защитников и защитниц и День Покрова Пресвятой Богородицы.
- 15 июля (вместо 28 июля) будут праздновать День украинской государственности.
Верховная Рада изменила даты государственных праздников 14 июля. В пояснительной записке к документу, автором которого, является Зеленский, сказано, что цель — «отказ от российского наследия».
Представитель УПЦ МП отец Александр (Клименко) заявил, что эта церковь, несмотря на подписание закона об изменении дат некоторых праздников, продолжит отмечать Рождество Христово в январе.
Чем Новоюлианский календарь отличается от Юлианского и Григорианского
Все неподвижные церковные праздники Новоюлианского календаря совпадают с Григорианским — то есть отмечаются на 13 дней раньше, чем по Юлианскому календарю.
Например, Рождество по Юлианскому календарю отмечается 7 января, а по Григорианскому и Новоюлианскому календарям — 24 декабря.
Однако в Новоюлианском календаре совпадает с Юлианским празднование Пасхи и привязанных к ней других подвижных праздников, в частности, Троицы, которая отмечается на 50-й день после Пасхи. Разный подход к исчислению Пасхи с церквями Григорианского календаря сохранили и другие православные церкви в Европе.
Таким образом, традиция празднования Пасхи после календарной реформы ПЦУ не изменится.
Методику определения даты Пасхи в 325 году утвердил Никейский собор еще единой тогда церкви (до разделения на Католическую и Православную). Согласно этому решению, Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. Однако из-за разницы в солнечном календаре в 13 дней эту дату высчитывают по-разному.
В 45% случаев Пасху по Григорианскому календарю отмечают на неделю раньше, чем по Юлианскому, в 30% случаев даты празднования Пасхи по обоим календарям совпадают (ближайшее такое совпадение будет в 2025 году, когда все христиане будут праздновать Пасху 20 апреля), в 5% случаев разница достигает четырех недель, а в 20% случаев — пяти недель.
По Юлианскому календарю Пасха обязательно должна праздноваться после еврейского Песаха, а по Григорианскому календарю это правило не обязательно.
После календарной реформы ПЦУ и УГКЦ по Юлианскому календарю будут отмечать церковные праздники РПЦ и еще пять православных церквей, в частности в Сербии, Грузии и Иерусалиме.
Новоюлианским календарем пользуются большинство православных церквей, в том числе Константинопольский патриархат.
По Григорианскому календарю отмечает праздники Римско-католическая церковь.
По словам митрополита Переяславского и Вишневского ПЦУ Александра (Драбинко), переходя на Новоюлианский календарь, Украина «присоединяется к общей церковной практике».
Он также отметил, что российской практики сохранения Юлианского календаря придерживаются сателлиты Москвы.
Какие праздники переносятся в результате перехода на Новоюлианский календарь
- Обрезание Господне 2023 — 1 января (вместо 14 января).
- Богоявление, Крещение 2023 — 6 января (вместо 19 января).
- Сретение Господне 2023 — 2 февраля (вместо 15 февраля).
- Благовещение Девы Марии 2023 — 25 марта (вместо 7 апреля).
- Великий пост 2023 — с 7 марта по 23 апреля (дата не меняется).
- День святого Юрия — 23 апреля (вместо 6 мая).
- Вербное воскресенье 2023 — 9 апреля (дата не меняется).
- Пасха 2023 — 16 апреля (дата не меняется).
- Вознесение Господне 2023 — 25 мая (дата не меняется).
- Троица 2023 — 4 июня (дата не меняется).
- Рождество Иоанна Крестителя 2023 (Ивана Купала) — 24 июня (вместо 7 июля).
- Апостолов Петра и Павла 2023 — 12 июля (вместо 29 июня).
- Пророка Ильи 2023 — 20 июля (вместо 2 августа).
- Маковея (Медовый Спас) — 1 августа (вместо 14 августа).
- Преображение Господне 2023 — 6 августа (вместо 19 августа).
- Успение Пресвятой Богородицы 2023 — 15 августа (вместо 28 августа).
- Рождество Пресвятой Богородицы 2023 — 8 сентября (вместо 21 сентября).
- Воздвижение Креста Господня 2023 — 14 сентября (вместо 27 сентября).
- Покров Пресвятой Богородицы 2023 — 1 октября (вместо 14 октября).
- Архистратига Михаила 2023 — 8 ноября (вместо 21 ноября).
- Введение во храм Пресвятой Богородицы 2023 — 21 ноября (вместо 4 декабря).
- Андрея Первозванного 2023 — 21 ноября (вместо 4 декабря).
- День святого Николая 2023 — 6 декабря (вместо 19 декабря).
- Рождество Христово 2023 — 25 декабря (вместо 7 января).
- Собор Пресвятой Богородицы 2023 — 26 декабря (вместо 8 января).
- Щедрый вечер, день святой Маланки 2023 — 31 декабря (вместо 13 января).