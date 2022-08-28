Новый армейский корпус РФ не изменит ситуацию на поле боя — ISW 28 августа, 07:28 Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Недавно сформированный 3-й армейский корпус, который Россия перебрасывает на фронт, не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).



Отмечено, что РФ перебросит 3-й армейский корпус для возобновления наступательных операций, вероятно, в направлении города Донецк и в южном направлении.



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Как предполагают аналитики, российские военные намерены ввести 3-й армейский корпус для усиления наступательных операций под Донецком, где движение вокруг Марьинки, Песков и Авдеевки остановилось после некоторых успехов.



Части 3-го армейского корпуса также могут быть развернуты на южной оси, в том числе возле Херсона.



Однако, как пишет ISW, подразделения армейского корпуса вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь.



«Лучшее оснащение необязательно делает силы более эффективными, если личный состав недостаточно обучен или дисциплинирован, как многие члены добровольческих частей 3-го армейского корпуса», — отмечают в Институте изучения войны.

Изображения элементов 3-го армейского корпуса показали, что добровольцы физически нездоровы и стары. Аналитики также отмечают, что нехватка в России опытных младших офицеров повлияет на эффективность корпуса.



Кроме того, ISW сообщает, что наступательные возможности России в Херсонской области еще больше ухудшились.

На это указывает то, что по данным ОК Юг, 27 августа российская ДРГ (около 10 человек) имела неудачный штурм в направлении Доброполья — Добрянка. Аналитики отмечают, что 10 человек — слишком мало, чтобы эффективно действовать как маневренная единица.

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