Новый армейский корпус РФ не изменит ситуацию на поле боя — ISW

28 августа, 07:28
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Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Недавно сформированный 3-й армейский корпус, который Россия перебрасывает на фронт, не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечено, что РФ перебросит 3-й армейский корпус для возобновления наступательных операций, вероятно, в направлении города Донецк и в южном направлении.

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Как предполагают аналитики, российские военные намерены ввести 3-й армейский корпус для усиления наступательных операций под Донецком, где движение вокруг Марьинки, Песков и Авдеевки остановилось после некоторых успехов.

Части 3-го армейского корпуса также могут быть развернуты на южной оси, в том числе возле Херсона.

Однако, как пишет ISW, подразделения армейского корпуса вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь.

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«Лучшее оснащение необязательно делает силы более эффективными, если личный состав недостаточно обучен или дисциплинирован, как многие члены добровольческих частей 3-го армейского корпуса», — отмечают в Институте изучения войны.

Изображения элементов 3-го армейского корпуса показали, что добровольцы физически нездоровы и стары. Аналитики также отмечают, что нехватка в России опытных младших офицеров повлияет на эффективность корпуса.

Кроме того, ISW сообщает, что наступательные возможности России в Херсонской области еще больше ухудшились.

На это указывает то, что по данным ОК Юг, 27 августа российская ДРГ (около 10 человек) имела неудачный штурм в направлении Доброполья — Добрянка. Аналитики отмечают, что 10 человек — слишком мало, чтобы эффективно действовать как маневренная единица.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Российские военные Война России против Украины

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