Новый уровень. О сотрудничестве МВД Украины с американским ФБР

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ФБР выделило средства для украинских офицеров на обучение в американской академии DEA
mvs.gov.ua

ФБР выделило средства для украинских офицеров на обучение в американской академии DEA

Министерство внутренних дел Украины и Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали руководители ведомств Арсен Аваков и Кристофер Рэй. О новых возможностях Нацполиции - в сюжете Радио НВ.

Согласно этому постановлению, правоохранительные органы будут сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и киберпреступностью. Соглашение касается обмена информацией, а также доступа к новым техническим возможностям, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Отдельные серьезные вопросы мы обсуждали с созданием специального подразделения в составе Национальной полиции, который будет заниматься борьбой с организованной преступностью, в том числе основанной на "ворах в законе". На этой системе базируется ряд деструктивных процессов в нашей стране. Теперь это беспокоит и Запад, который понимает, что сеть имеет отношение к террористическим организациям и другим возможностям дестабилизации ситуации", - сообщил министр МВД.

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Также заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что в Украине откроют офисы правоохранительных органов США и создадут единую международную платформу по борьбе с организованной преступностью. По словам Аброськина, для украинских офицеров полиции уже выделили средства на обучение в американской академии DEA.

"Мы увидели поддержку всех наших инициатив: переформатирования подразделения по борьбе с наркосбытом на территории Украины, переговоры об открытии офиса службы противодействия наркотикам. Уже сейчас идет финансирование - более миллиона долларов", - доложил Аброськин.

 

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