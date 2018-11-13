Новый украинский. Как скупка проблемных активов и дружба с властью помогла россиянину Павлу Фуксу стать украинским миллионером

Скупка проблемных активов деятелей режима Виктора Януковича и дружба с ключевыми персонами нынешней власти помогли бывшему российскому бизнесмену Павлу Фуксу превратиться в респектабельного украинского мультимиллионера

27 октября бизнесмен Павел Фукс праздновал свое 47‑летие. Делал он это в одном из киевских ресторанов, хотя родился в Харькове, долгое время жил и работал в РФ, основал там девелоперскую компанию Mos City Group. А еще Фукс был акционером российского банка, входил в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей и даже вел переговоры с будущим президентом США Дональдом Трампом о строительстве Trump Tower в Москве.

Но после Майдана бизнесмен неожиданно вернулся на родину: в 2015 году отказался от российского гражданства, а в середине осени 2018‑го даже попал в список украинских юридических и физлиц, против которых РФ ввела санкции.

Но на новой-старой родине Фукс известен другим — он активно скупает здесь проблемные активы, оставшиеся от деятелей времен президентства Виктора Януковича.

“Он загадочный персонаж. С помощью государства что‑то скупает, чем‑то завладевает”, — говорит Егор Фирсов, экс-депутат Верховной рады. Фукс ему напоминает младоолигарха Сергея Курченко, который благодаря близости к “семье” Януковича сконцентрировал под своим крылом серьезные активы — прежде всего, в газовой сфере.

Схожую параллель проводит и бывший журналист-расследователь Дмитрий Гнап, решивший заняться политикой. “То, что делал [Эдуард] Ставицкий [экс-министр экологии и природных ресурсов] при Януковиче, сейчас делает Фукс”, — объясняет он, имея в виду получение фирмой, близкой к новому украинскому предпринимателю, лицензий на газовую добычу в Полтавской области.

Фамилия Фукса все чаще всплывает не только в Полтавской области, но и в Киеве. В начале года он стал бенефициаром офшорной фирмы Укррослизинг, которой Киевский метрополитен должен выплатить долг в размере около 2 млрд грн. У него есть и наполеоновские планы по застройке столичного Рыбальского полуострова.

Фукс и сам признает, что ему интересны украинские проб­лемные активы. “Украина сейчас очень перспективна с точки зрения инвестиций”, — говорит предприниматель.

Он уже в полной мере смог воспользоваться этой перспективностью: по оценкам ряда аналитиков, состояние Фукса в нынешнем году достигло $ 280 млн. И если бы бизнесмен участвовал в ежегодном рейтинге самых богатых украинцев, который составляет НВ в партнерстве с инвесткомпанией Dragon Capital, то занял бы в нем 20‑е место.

Но Фукса в рейтинге нет — инвестаналитики затрудняются точно определить те компании, которые контролирует бизнесмен. Что неудивительно: бывший россиянин — мастер по работе с непрозрачной собственностью.

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ: Павел Фукс (справа) знаком с мэром Харькова Геннадием Кернесом (слева) еще с юности. В инстаграмме последнего много "дружеских" фотографий

Судебная практика

О своем нынешнем житье на родине предприниматель рассказывает так: “Живу в Украине с семьей, мои дети учатся в украинской школе”. Он, мол, всегда поддерживал родной Харьков, до сих пор дружит с мэром Геннадием Кернесом и реализовал там проект реставрации областной филармонии, помог построить храм и возвести памятник основателю города. А сейчас совместно с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани создает офис инвестиционной поддержки города в США.

Бизнесмен является и одним из инвесторов столичного мемориального центра холокоста Бабий яр.

Но Фукс вернулся в Украину не ради публичных меценатских проектов, уверен Гнап.

Бизнесмен пытался вести дела в стране еще в свой российский период. Так, на территории Рыбальского полуострова он планировал построить деловой комплекс Киев-Сити с небоскребом в 68 этажей. Но из‑за кризиса 2008 года работы так и не начались, а землю для застройки, 5 га, суд в 2014‑м вернул в коммунальную собственность.

Нынче Фукс вновь появился на Рыбальском. И в этом ему помог Даниил Привалов, сын Кернеса, и его фирма Интерстрой групп.

В 2015‑м эта компания выкупила там бывшие складские помещения завода Ремдизель. Через год Интерстрой взяла в аренду у Киева земельные участки общей площадью 5 га. “Потом фирму переписали на офшор, конечным бенефициаром которого является Фукс”, — рассказывает Дмитрий Булах, руководитель Харьковского антикоррупционного центра. Он добавляет, что вся эта операция стала возможной благодаря многолетней, с юности, дружбе Фукса и Кернеса.

Сам новоявленный украинский бизнесмен говорит об этом деле в том ключе, что он лишь возоб­новляет свой прежний проект.

Как убедился НВ, побывав по адресу будущей стройки — ул. Электриков, 28 (это место неподалеку от фитнес-клуба Пятый элемент, принадлежащего президенту Петру Порошенко), — работы там еще не ведутся: выбитыми окнами смотрят на мир старые склады, окруженные горами строительного мусора.

Но даже такая неказистая недвижимость может приносить чистую прибыль: Интерстрой групп недавно отсудила у коммунального предприятия Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений 80,6 млн грн — та, как решили люди в мантиях, нанесла старым складам ущерб при строительстве Подольского мостового перехода.

Фукс умеет успешно работать и с другими проблемными активами. За примерами стоит спуститься в киевское подземелье.

Именно там сошлись коммунальное предприятие Киевский метрополитен и фирма Укррослизинг, которая была связана с российским Внешэкономбанком. Она еще во времена Януковича, в 2009 году, поставила подземке 100 вагонов. Коммунальщики не рассчитались за подвижной состав в полной мере — последнюю выплату метрополитен сделал в 2014‑м.

Долг изначально составлял 366 млн грн. Но за счет процентов, пени, инфляционных потерь и коэффициента корректировки он вырос почти до 2 млрд — именно такое решение в пользу Укррослизинга вынес суд.

После оглашения данного вердикта бенефициаром фирмы стал Фукс.

“2 млрд грн — это максимально возможная сумма. Долг привязан к курсу доллара, такого условия не было даже в тендере [на закупку вагонов]”, — говорит Андрей Осадчук, депутат Киевсовета, возглавлявший временную комиссию по проверке возникновения долга метрополитена по лизинговым контрактам.

Он поясняет: Киевсовет сделал все возможное, чтобы разобраться в ситуации, но выполнять работу правоохранителей этот орган не может. “Я уверен, что произошла перепродажа долга”, — говорит депутат.

Фукс же утверждает, что больше не является собственником Укррослизинга: мол, осенью компания перешла под управление австрийско-венгерской фирмы.

Но бизнесмен явно не остался обижен: в пресс-службе Киевского метрополитена НВ сообщили, что по состоянию на 24 октября со счетов предприятия в пользу Укррослизинга в нынешнем году выплачено 284,6 млн грн. Принудительный расчет, как объяснили в пресс-службе, происходит несколько раз в неделю и без участия коммунального предприятия.

Метрополитен все еще должен 1,83 млрд грн.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОЛУЧИЛ: Бывший российский бизнесмен Павел Фукс за несколько лет отлично адаптировался в Украине. И готов начать большую стройку на месте старого киевского завода (сзади)

Газовый потенциал

Однако настоящей золотой жилой для Фукса может стать газ.

12 февраля этого года он завел именной Телеграм-канал, на который уже подписались 4,3 тыс. человек. Там Фукс обсуждает ситуацию с газодобычей в стране: предприниматель считает, что у отрасли есть большие перспективы. Мол, благодаря действиям госорганов рынок становится более прозрачным. “Мы избавляемся от полумрака, в который была погружена отрасль все эти годы”, — объясняет Фукс.

Но как раз его действия на этом рынке походят на полумрак. По данным интернет-изданий Экономическая правда и Liga.net, Фукс владеет ДВ нефтегазодобывающая компания, а также частью фирмы Голден Деррик, которую некогда контролировал Ставицкий. Еще у него, по данным двух вышеупомянутых СМИ, есть доля в Укрнефтебурении — компании, основными собственниками которой являются депутат и мультимиллионер Виталий Хомутынник и просто миллиардер Игорь Коломойский.

Но сам Хомутынник рассказал НВ, что у него с Фуксом хорошие товарищеские отношения, они часто общаются и знакомы лет пять. “Совместного бизнеса на сегодняшний день нет”, — говорит депутат-миллионер, подразумевая компанию Укрнефтебурение.

С Голден Деррик история интереснее — на Полтавщине, в самом газоносном украинском регионе, эту фирму отлично знают. Татьяна Донченко, член общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса Полтавской облгосадминистрации, рассказала НВ, что во времена Януковича эта фирма разжилась 28 разрешениями на газодобычу в регионе. “Был создан монстр, который получил огромное количество месторождений, но добычей так и не занялся”, — говорит она.

После Майдана лицензии Голден Деррик заморозили, начались судебные тяжбы и уголовные дела. Фирма сменила название на East Europe Petroleum, а также собственника — большая ее часть принадлежит кипрскому офшору. Она вновь стала без конкурсов получать разрешения на газовую добычу сроком на 20 лет. Продолжая при этом ничего не делать с ними.

Все это происходит благодаря благосклонности двух структур, поясняет Гнап, — Госслужбы геологии и недр Украины и Полтавского облсовета. Бывший журналист давно интересуется деятельностью Голден Деррик и причастностью к ней Ставицкого. И располагает информацией о том, что фирма попала под контроль Фукса.

Нынче East Europe Petroleum зарегистрирована по ул. Западынской, 13, в Киеве. Ее рабочий телефон недействителен. В двухэтажном здании по адресу регистрации находятся парикмахерская и сауна. Как убедился НВ, там нет и следов East Europe Petroleum. Но по тому же адресу указаны еще 19 фирм, связанных с газодобывающим бизнесом, в которых East Europe Petroleum является учредителем.

Донченко этим летом пыталась воспрепятствовать полтавским депутатам в деле выделения лицензий East Europe Petroleum. “Мы отправили письмо каждому депутату, где обратили внимание, что бенефициар фирмы — российский олигарх [Фукс], но они все равно проголосовали [за разрешения]”, — говорит она.

В середине октября Руслан Ляшко, депутат Полтавского обл­совета из фракции Радикальной партии Олега Ляшко, инициировал обращение к Госслужбе геологии и недр по поводу отмены спецразрешений на газодобычу для East Europe Petroleum. Но депутаты трижды провалили голосование по документу.

Зато госкомпании Укргазодобыча (УГВ), которая уже занимается добычей газа в регионе, Полтавский облсовет всего лишь за два года 63 раза отказал в получении лицензий.

По подсчетам УГВ, в 2017-2018 годах в недрах Полтавщины осталось 205 млн куб. м недобытого газа. “Если Украина не добывает собственный газ, она его импортирует”, — объясняют в компании. Там уже подсчитали, что из‑за упорства полтавских депутатов и их невероятной благосклонности к East Europe Petroleum государство недополучило 2 млрд грн.

В Госгеонедрах на запрос НВ ответили в том духе, что на сегодняшний день East Europe Petroleum выдано 19 спецразрешений на пользование недрами и что они предоставлены в рамках закона. “Законодательством не предусмотрено такое основание для принятия решения об отказе в предоставлении разрешения, как фигурирование в уголовных делах”, — пояснил Олег Кирилюк, временно исполняющий обязанности главы Госгеонедр.

Сам Фукс отрицает свою связь с East Europe Petroleum. Он подтверждал в прессе лишь тот факт, то имеет интересы в ДВ нефтегазо­добывающая компания.

Хорошие связи

Мэр Харькова в августе 2013‑го в своем Инстаграме опубликовал фотографию с подписью Харьков, день встречи друзей. На ней кроме самого Кернеса запечатлены Фукс и гражданин РФ Александр Шишкин.

Через год обоим друзьям Кернеса горсовет присвоил звания почетных харьковчан за меценатские проекты для города. Но у Шишкина суд отобрал звание — россиянин оказался членом Совета федерации РФ, поддержавшим аннексию Крыма.

А вот за другом Фуксом звание осталось.

Вообще бизнесмен дружить умеет. За несколько лет в Украине он навел мосты с топовыми персонажами украинской неформальной политики — обновил старые знакомства.

Речь идет о главе МВД Арсене Авакове, который сам признался в интервью Liga.net, что знает Фукса четверть века и после переезда предпринимателя в Киев стал видеться с ним гораздо чаще.

В декабре 2017‑го журналисты программы расследований Схемы: коррупция в деталях зафиксировали, как Фукс приезжал на Банковую в Администрацию президента и встречался с Александром Грановским, депутатом от Блока Петра Порошенко (БПП).

Этот парламентарий известен тем, что является партнером Игоря Кононенко, еще одного депутата от БПП и давнего бизнес-соратника главы государства.

Грановский рассказал НВ, что знаком с Фуксом более десяти лет, но видятся они не чаще раза в месяц, по случаю. Мол, после того как Фукс активно “прыгнул” в украинское бизнес-сообщество в 2013-2014 годах, фигура этого предпринимателя начала вызывать повышенный интерес у активистов и СМИ. “Но если бы вы меня спросили о специфике его бизнеса, я не смог бы в точности ответить на этот вопрос, — уверяет Грановский. — Для меня эта тема не представляет ценности”.

Зато Грановский уже обсуждал со своим периодическим знакомым собственный поход на грядущие выборы в парламент по мажоритарному округу в Харькове.

Однако в этом месте своего рассказа представитель БПП счел нужным уточнить, что Фукс не будет его спонсором.

И все же фамилия Фукса уже засветилась в связке с одним из украинских политиков. Речь идет о Вадиме Рабиновиче, лидере партии За життя, который сейчас активнейшим образом сотрудничает с одиозным пророссийским политиком Виктором Медведчуком.

Как показывает электронная декларация зажиттиста, именно Фукс передал его жене 22,4 млн грн гарантированного платежа по предварительному договору купли-продажи некоего земельного участка.

Рабинович не захотел обсуждать с НВ эту деталь собственной декларации.

Сам же Фукс говорит, что не финансирует какую‑либо политическую силу или отдельных политиков. “Есть политики, с которыми меня связывают дружеские и приятельские отношения. Есть политики, которым я симпатизирую как избиратель, — рассказал он. — Как бизнесмен и меценат я поддерживаю коммуникацию с очень разными людьми, но говорить о финансовой поддержке кого‑либо из них преждевременно”.

И добавил, что в Украине у него еще много планов.

Статья опубликована в журнале Новое Время от 8 ноября 2018 года