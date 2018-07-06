Новый приговор политзаключенному. За что оккупационная власть Крыма во второй раз судит украинца Балуха

В Крыму к 5 годам колонии общего режима приговорен украинский активист Владимир Балух. Решение принял подконтрольный России Раздольненский районный суд. Также Балуху назначили штраф в 10 тыс. рублей (4 тыс. грн) по второму уголовному делу против него. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Новое дело против активиста возбудили из-за заявления начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко. Он утверждал, что Балух его избил. Сам активист и его адвокат заявляют, что это Ткаченко напал на него.

В чем еще обвиняли Балуха

Первый обыск в доме в Крыму украинского активиста Владимира Балуха провели 30 апреля 2015 года. Официальной причиной российские силовики назвали заявление о краже запчастей трактора.

Договоренность между судами и представителями власти затягивала дело

Сам Балух считает, что ФСБ пришло через установленный в его доме украинский флаг.

Тогда же его избили российские правоохранители. 10 июня 2016 года Владимир Балух был осужден так называемым Раздольненским районным судом Крыма до 320 часов обязательных работ за то, что он якобы оскорбил сотрудника полиции, который принимал участие в проведении у него обыска. Однако уже 8 декабря Балуха задержало ФСБ. Российские силовики утверждали, что при обыске нашли в его доме 90 боевых патронов и несколько тротиловых шашек.

4 августа 2017 года Раздольненский районный суд аннексированного Крыма приговорил Балуха за хранение боеприпасов до 3 лет и 7 месяцев колонии общего режима.

Голодовка

В марте Владимир Балух отказался от еды. Он голодает более 100 дней. Во время последнего слова в суде политзаключенный также заверил, что будет бороться с российской системой.

Во второй раз активиста обвинили в нападении на начальника изолятора временного содержания

Как рассказала адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе, защита намерена обжаловать приговор и в течение 5 дней будет подана апелляция. По ее словам, здоровье украинского активиста удовлетворительное, ему помогали сокамерники из СИЗО, где он находился под стражей.

Также суд отказывается рассматривать ходатайства о помиловании, добавила Динзе. Она отметила, что существует договоренность между судами и представителями власти, чтобы намеренно затянуть дело до вступления в силу приговора.

Второй приговор

Второй приговор - это месть за неповиновение системе, заявил заместитель главы Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин. По его словам, Балух законными способами пытался обжаловать решение оккупационных властей.

Об условно-досрочном освобождении речь уже не идет

Его могут подать на помилование в зависимости от того, где будет отбывать наказание украинский активист - в Крыму или в России, подчеркнул Чекрыгин.

"Должны были 25 июня рассматривать дело его условно-досрочного освобождения по первому уголовному делу. СИЗО не предоставил документов в суд и не привели его [Балуха] в суд. А после вынесения приговора о втором сроке, то уже, конечно, об условно-досрочном освобождении речь не будет идти. То есть, они умышленно затягивали время. Они хотят, чтобы он сидел по полной", - сказал правозащитник.

Президент Украины Петр Порошенко назвал приговор украинского политзаключенного Владимира Балуха в оккупированном Крыму расправой. По его словам, цинизм и абсурдность судилища в оккупированном Крыму над украинцем очевиден всем.

Напомним, что МИД Украины выразил протест в связи с осуждением в Крыму активиста Владимира Балуха до пяти лет колонии.