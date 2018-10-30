Новый президент Бразилии Болсонару. Почему за сторонника диктатуры проголосовали беднейшие слои населения

В Бразилии выбрали нового президента. Во втором туре выборов победил Жаир Болсонару. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Пережил покушение

Бывший военный десантник, сторонник диктатуры, политик с ультраправыми взглядами. Во время предвыборной кампании Болсонару пережил покушение и столкнулся с многотысячными протестами соотечественников против своей кандидатуры.

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Несмотря на это, Болсонару набрал более 55% голосов избирателей. Его оппонент, кандидат от левой Рабочей партии Фернанду Аддад, получил поддержку от почти 45% населения. В своей первой речи после объявления результатов Болсонару пообещал уважать демократические принципы, однако заявил о намерениях изменить курс государства. Также он поклялся искоренить коррупцию в стране.

"Мы не можем продолжать флиртовать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом", - сказал Болсонару.

В зарубежных СМИ Жаира Болсонару уже называют "латиноамериканским" или "тропическим" Трампом.

Яркие высказывания о новом президенте Бразилии в мировых изданиях

Газета NYT сделала подборку цитат авторства нового президента Бразилии. Вот несколько самых ярких.

Смертная казнь будет препятствовать преступности

Я сторонник диктатуры

Вас бы я никогда не изнасиловал, поскольку вы этого не стоите

Последнее высказывание Болсонару касалось коллеги - депутата Марии Деросарио. За эти слова его приговорили к штрафу в 2,5 тыс. долларов.

"Ультраправые завоевали Бразилию. Теперь у нас наиболее экстремистский президент, чем в любой другой демократической стране мира", - написал бразильский политический колумнист.

"Его речи похожи на речи Трампа - часто беспорядочные и кажутся бессмысленными в письменном виде из-за нападков на синтаксис. Однако обладают удивительной притягательностью, если слушать их вживую", - отмечает в своем материале о Болсонару The Gurdian.

Болсонару отличается экономическим национализмом, в частности, он резко критикует усиление роли китайских инвесторов в бразильской экономике и обещает ограничить возможность продажи бразильских компаний китайцам, пишет Bloomberg.

Соперник не поздравил с победой

Соперник Болсонару в президентской гонке Фернанду Аддад заявил, что продолжит борьбу за интересы Бразилии в оппозиции. Аддад не звонил своему оппоненту, чтобы поздравить его с победой.

Новый лидер Бразилии продолжает тренд право-популистского направления

Новый лидер Бразилии действительно продолжает тренд право-популистского направления. К этому яркими примерами будут президент США Дональд Трампа и филиппинский лидер Родриго Дутерте, сказал политолог, эксперт по международным вопросам Денис Пилаш.

В случае Бразилии - голосование поляризовало население и раскололо страну как географически, так и социально. Общая черта таких политиков, как Болсонару, Трамп и Дуэрте - это обещание "сильной руки".

"Благодаря деятельности правительства во главе с президентом от Партии трудящихся значительная часть бразильцев беднейших слоев населения смогли получить образование, доступ к медицине, социальному обеспечению. Это не нравилось части ранее привилегированных слоев. На самом деле, Болсонару смог использовать свой имидж не запятнанного коррупцией политика", - отметил Пилаш.

В случае победы на выборах, Болсонару обещал либерализовать закон об оружии и выступить против гомосексуалов, абортов и прав коренного населения в районе Амазонки.