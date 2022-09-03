«Похожи на символы из Гарри Поттера». В Мариуполе заметили большую колонну российской техники с новыми знаками — что они означают

3 сентября, 14:55
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На российской технике, проследовавшей через Мариуполь утром 3 сентября, заметили необычные символы (Фото:Петр Андрющенко / Телеграм)

На российской технике, проследовавшей через Мариуполь утром 3 сентября, заметили необычные символы (Фото:Петр Андрющенко / Телеграм)

Утром в субботу, 3 сентября, в Мариуполе была замечена большая колонна российской техники, при этом машины в ней были обозначены не символом Z, а новыми пометками. Вероятно, это техника 3-го армейского корпуса, который РФ перебрасывает в Украину.

Об этом сообщил Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя.

«Фиксируем движение техники. В 9:09 по проспекту Металлургов в сторону центра очередная большая колонна различной техники: грузовики, танки, гаубицы и топливозаправщики. Всего 80 единиц», — рассказал Андрющенко утром 3 августа.

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Впоследствии он отдельно прокомментировал необычные символы, которыми была обозначена техника.

«Наше Сопротивление Мариуполя метко заметило, что вся техника имеет новые отметки, похожие на перевернутые [символы] Даров Смерти в Гарри Поттере», — заметил Андрющенко.

Он напомнил, что ранее независимые расследователи замечали такие отметки при переброске по территории России 3-го армейского корпуса армии РФ.

«Аналитики делали предположение, что он будет направлен в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания Путина о выходе на границу области до 15 сентября», — отметил Андрющенко.

По его словам, значительное количество техники с такими отметками не остается в области, а ее активное перемещение фиксируется третий день подряд.

Ранее директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский выразил уверенность, что новосозданный 3-й армейский корпус РФ не будет иметь особых успехов в войне против Украины.

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«То, что его пытаются перебросить частично на восток и частично на юг, говорит о том, что никакого успеха от этого не будет. Определенный успех был бы тогда, если бы его использовали в качестве ударного кулака, то есть целиком. <...> Я ожидал, что его перекинут в Беларусь. Если бы его туда перебросили, это была бы действительно угроза», — рассказал Сунгуровский.

Формирование этого корпуса, по словам эксперта, началось еще в июне, но комплектование шло не слишком активно, без особых успехов.

Аналитики Института изучения войны также отмечали, что новосозданный 3−1 армейский корпус РФ не изменит ситуацию на поле боя.

https://www.youtube.com/watch?v=WH_QIEcz7IU&feature=emb_imp_woyt
Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Армия России Российская армия

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