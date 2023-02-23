В Мариуполе зафиксировали три новых взрыва: есть попадания по базам оккупантов и в район аэропорта

23 февраля, 13:16
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В Мариуполе фиксируют взрывы, местные власти говорят о «прилетах» по оккупантам (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

В Мариуполе фиксируют взрывы, местные власти говорят о «прилетах» по оккупантам (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Днем в четверг, 23 февраля, в Мариуполе прозвучало три новых взрыва.

Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram, два «прилета» зафиксировали по закрытой территории металлургического комбината им. Ильича в районе исправительной колонии.

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«ВСУ хирургически точно проходят по базам оккупантов. Хорошо. Будет больше», — отметил он.

Андрющенко добавил, что третий взрыв прогремел в районе аэропорта.

Он также рассказал, что войска РФ поднимали в воздух свою авиацию на фоне взрывов в Мариуполе.

https://www.youtube.com/watch?v=nggQK6f2qVA

В ночь на 23 февраля в Мариуполе также сообщили о взрывах, все они раздались в Кальмиусском районе города.

22 февраля ВСУ уничтожили два склада с топливом в Мариуполе. После серии взрывов россияне подняли свои самолеты в воздухе.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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