Где продвигаются вперед ВСУ и что указывает на возможный провал сделки между Пригожиным и Путиным о вагнеровцах в Беларуси — ISW
Украинские военные возле линии фронта в Запорожской области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)
В то время как ВСУ продолжают постепенное продвижение на юге Украины и под Бахмутом, в российском информпространстве появились данные о возможном провале «сделки» о перемещении сил ЧВК Вагнера в Беларусь.
Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.
9 августа ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и на отдельных участках продвинулись вперед. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Бахмутском, Бердянском (граница Донецкой и Запорожской областей) и Мелитопольском направлениях (запад Запорожской области). Геолоцированные кадры, опубликованные 9 августа, свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на северо-восток от Работино на западе Запорожской области, однако степень и масштаб этого продвижения пока неизвестны. Представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Таврия Сергей Кузьмин 8 августа заявил, что украинские войска вышли на первую линию обороны РФ в неустановленном районе на Мелитопольском или Бердянском направлениях. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 9 августа, что украинские силы достигли частичного успеха к югу от Великой Новоселки вблизи Урожайного и Приютного и на юго-восток от Орехова вблизи Вербового. Известный российский «военкор» утверждал, что украинские силы продвинулись в Урожайное в районе границы Донецкой и Запорожской области и предположил, что украинские силы, возможно, захватили некоторые российские позиции к югу от Бахмута. Маляр отметила, что украинские войска ведут контрнаступление должным образом и успешно достигают истощения наступательного потенциала России, как ВСУ делали это во время летне-осенней кампании 2022 года в Херсонской области.
Комментируя мощный взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области РФ, аналитики ISW отмечают, что в этот раз большинство российских источников не приписывали Украине ответственность за инцидент. Вместо этого в российском провоенном инфопространстве звучали утверждения о том, что к взрыву якобы привело нарушение техники безопасности.
Значительную часть сегодняшнего отчета ISW уделяет информации о возможном провале сделки между Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным и первым данным о выводе части ЧВК Вагнера из Беларуси. Относительно этой теме аналитики ISW озвучивают такие наблюдения и выводы:
- Российский инсайдерский источник 8 августа сообщил, что ЧВК Вагнера якобы проводит первый этап вывода боевиков из Беларуси, путем автобусных перевозок групп в 500−600 человек из Беларуси в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области РФ, а второй этап вывода якобы начнется после 13 августа . Этот и еще один источник, связанный с вагнеровцами, предположили, что войска ЧВК Вагнера могут покинуть Беларусь — якобы из-за того, что Александр Лукашенко отказался финансировать боевиков, когда выяснил, что Россия не будет платить за ЧВК Вагнера, как он, очевидно, ожидал. Также инсайдерские источники утверждают, что небольшая группа инструкторов-вагнеровцев якобы останется в Беларуси для обучения белорусских сил.
- ISW пока не наблюдал визуальных доказательств того, что войска Вагнера выезжают из Беларуси. В то же время еще 6 августа российские инсайдерские источники утверждали, что силы ЧВК Вагнера, которые не были задействованы в Ливии, «срочно» ушли в отпуск, и что командиры вагнеровцев призвали боевиков поддерживать связь с ними, поскольку новые приказы могут поступить в любой момент.
- Источники, связанные с ЧВК Вагнера, утверждают, что основные силы боевиков«активизируются» в конце августа — без дополнительных уточнений их цели. В целом заявления о том, что ЧВК Вагнера якобы перемещаются из Беларуси — относительно безопасного убежища для сил Вагнера и Пригожина — обратно в Россию, данные о «новых приказах» и заявления о предстоящей «активизации» ЧВК Вагнера в конце августа, вероятно, свидетельствуют о том, что соглашение, которое позволяло вагнеровцам переехать в Беларусь и продолжить деятельность там и в Африке, развалилось.
- Достоверность этих заявлений и будущее ЧВК Вагнера остаются неясными на момент отчета ISW. Аналитики будут продолжать мониторинг и отчеты о показателях, которые могут подтвердить или опровергнуть эти данные и гипотезы. Пока ситуация развивается во все более сложной информационной среде при отсутствии прямых комментариев Пригожина или других лидеров ЧВК Вагнера.
- Владимир Путин, вероятно, до сих пор обеспокоен угрозой, которую представляет Евгений Пригожин для его долгосрочных целей, и продолжает сосредотачиваться на окончательном отделении Пригожина от сил ЧВК Вагнера.
- В то же время попытки Путина сохранить боевую составляющую «вагнеровских» сил без Пригожина, похоже, противоречат целям российского министра обороны Сергея Шойгу. По данным российского инсайдерского источника, Шойгу пытается отобрать у Пригожина рычаги влияния РФ в Африке, чем разозлил руководство и боевиков Вагнера. Если это правда, то подобные действия Шойгу могут отвернуть от Путина тех вагнеровцев, благосклонности которых он добивается. Приоритеты Путина и Шойгу периодически расходятся в течение полномасштабного вторжения в Украину, напоминают в ISW — чаще всего тогда, когда Путин предпочитает балансировать между конкурирующими группами и интересами, тогда как Шойгу пытается установить полный контроль над российскими силами, задействованными в Украине.
- Путин также может намереваться вернуть войска ЧВК Вагнера в Россию, чтобы способствовать уничтожению или реструктуризации вагнеровских сил. По мнению аналитиков ISW, наиболее вероятные направления действий Кремля в отношении вагнеровцев, скорее всего, приведут к общему снижению боевой мощи этой ЧВК.
- Вероятный крах соглашения между ЧВК Вагнера, Путиным и Лукашенко указывает на то, что Путину не удалось решительно решить проблемы, которые возникли после восстания Пригожина и вагнеровцев 24 июня. «Путин вряд ли решит проблему Вагнера, пока сохраняется напряженность между его собственной целью отделить Пригожина от вагнеровцев и стремлением Шойгу обеспечить полный контроль Минобороны над ЧВК Вагнером и другими вооруженными формированиями, воюющими за Россию», — прогнозируют в ISW.
Тем временем российское ветеранское сообщество, похоже, пытается реабилитировать Сергея Суровикина, номинального заместителя российского командующего театром боевых действий в Украине, после проверок его связей с ЧВК Вагнера. Бывший командир Суровикина, генерал-полковник Валерий Марченков, заявил государственному изданию URA.ru, что Суровикин не нарушил и никогда не мог нарушить свою присягу, и похвалил его за «новаторскую» оборонительную стратегию, которая замедляет украинские контрнаступательные операции на юге Украины. Интервью Марченкова может свидетельствовать о том, что антигерасимовская фракция в РФ считает, что Суровикин имеет шанс вернуться к участию в командовании операциями на передовой. Возвращение Суровикина, вероятно, будет зависеть от его способности убедить Путина в своей лояльности и полезности на поле боя — оба нарратива представлены в интервью Марченкова, констатируют в ISW.