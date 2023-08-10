Где продвигаются вперед ВСУ и что указывает на возможный провал сделки между Пригожиным и Путиным о вагнеровцах в Беларуси — ISW 10 августа, 08:54 Украинские военные возле линии фронта в Запорожской области, 31 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

В то время как ВСУ продолжают постепенное продвижение на юге Украины и под Бахмутом, в российском информпространстве появились данные о возможном провале «сделки» о перемещении сил ЧВК Вагнера в Беларусь.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

9 августа ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и на отдельных участках продвинулись вперед. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия на Бахмутском, Бердянском (граница Донецкой и Запорожской областей) и Мелитопольском направлениях (запад Запорожской области). Геолоцированные кадры, опубликованные 9 августа, свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на северо-восток от Работино на западе Запорожской области, однако степень и масштаб этого продвижения пока неизвестны. Представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Таврия Сергей Кузьмин 8 августа заявил, что украинские войска вышли на первую линию обороны РФ в неустановленном районе на Мелитопольском или Бердянском направлениях. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 9 августа, что украинские силы достигли частичного успеха к югу от Великой Новоселки вблизи Урожайного и Приютного и на юго-восток от Орехова вблизи Вербового. Известный российский «военкор» утверждал, что украинские силы продвинулись в Урожайное в районе границы Донецкой и Запорожской области и предположил, что украинские силы, возможно, захватили некоторые российские позиции к югу от Бахмута. Маляр отметила, что украинские войска ведут контрнаступление должным образом и успешно достигают истощения наступательного потенциала России, как ВСУ делали это во время летне-осенней кампании 2022 года в Херсонской области.

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Комментируя мощный взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области РФ, аналитики ISW отмечают, что в этот раз большинство российских источников не приписывали Украине ответственность за инцидент. Вместо этого в российском провоенном инфопространстве звучали утверждения о том, что к взрыву якобы привело нарушение техники безопасности.

Значительную часть сегодняшнего отчета ISW уделяет информации о возможном провале сделки между Владимиром Путиным и Евгением Пригожиным и первым данным о выводе части ЧВК Вагнера из Беларуси. Относительно этой теме аналитики ISW озвучивают такие наблюдения и выводы:

Российский инсайдерский источник 8 августа сообщил, что ЧВК Вагнера якобы проводит первый этап вывода боевиков из Беларуси , путем автобусных перевозок групп в 500−600 человек из Беларуси в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области РФ, а второй этап вывода якобы начнется после 13 августа . Этот и еще один источник, связанный с вагнеровцами, предположили, что войска ЧВК Вагнера могут покинуть Беларусь — якобы из-за того, что Александр Лукашенко отказался финансировать боевиков, когда выяснил, что Россия не будет платить за ЧВК Вагнера, как он, очевидно, ожидал. Также инсайдерские источники утверждают, что небольшая группа инструкторов-вагнеровцев якобы останется в Беларуси для обучения белорусских сил.

, путем автобусных перевозок групп в 500−600 человек из Беларуси в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области РФ, а . Этот и еще один источник, связанный с вагнеровцами, предположили, что войска ЧВК Вагнера могут покинуть Беларусь — якобы из-за того, что Александр Лукашенко отказался финансировать боевиков, когда выяснил, что Россия не будет платить за ЧВК Вагнера, как он, очевидно, ожидал. Также инсайдерские источники утверждают, что небольшая группа инструкторов-вагнеровцев якобы останется в Беларуси для обучения белорусских сил. ISW пока не наблюдал визуальных доказательств того, что войска Вагнера выезжают из Беларуси . В то же время еще 6 августа российские инсайдерские источники утверждали, что силы ЧВК Вагнера, которые не были задействованы в Ливии, «срочно» ушли в отпуск, и что командиры вагнеровцев призвали боевиков поддерживать связь с ними, поскольку новые приказы могут поступить в любой момент.

. В то же время еще 6 августа российские инсайдерские источники утверждали, что силы ЧВК Вагнера, которые не были задействованы в Ливии, «срочно» ушли в отпуск, и что командиры вагнеровцев призвали боевиков поддерживать связь с ними, поскольку новые приказы могут поступить в любой момент. Источники, связанные с ЧВК Вагнера, утверждают, что основные силы боевиков «активизируются» в конце августа — без дополнительных уточнений их цели. В целом заявления о том, что ЧВК Вагнера якобы перемещаются из Беларуси — относительно безопасного убежища для сил Вагнера и Пригожина — обратно в Россию, данные о « новых приказах» и заявления о предстоящей « активизации» ЧВК Вагнера в конце августа, вероятно, свидетельствуют о том, что соглашение, которое позволяло вагнеровцам переехать в Беларусь и продолжить деятельность там и в Африке, развалилось.

— без дополнительных уточнений их цели. В целом заявления о том, что ЧВК Вагнера якобы перемещаются из Беларуси — относительно безопасного убежища для сил Вагнера и Пригожина — обратно в Россию, данные о новых приказах» и заявления о предстоящей активизации» ЧВК Вагнера в конце августа, вероятно, свидетельствуют о том, что соглашение, которое позволяло вагнеровцам переехать в Беларусь и продолжить деятельность там и в Африке, развалилось. Достоверность этих заявлений и будущее ЧВК Вагнера остаются неясными на момент отчета ISW. Аналитики будут продолжать мониторинг и отчеты о показателях, которые могут подтвердить или опровергнуть эти данные и гипотезы. Пока ситуация развивается во все более сложной информационной среде при отсутствии прямых комментариев Пригожина или других лидеров ЧВК Вагнера.

Аналитики будут продолжать мониторинг и отчеты о показателях, которые могут подтвердить или опровергнуть эти данные и гипотезы. Пока ситуация развивается во все более сложной информационной среде при отсутствии прямых комментариев Пригожина или других лидеров ЧВК Вагнера. Владимир Путин, вероятно, до сих пор обеспокоен угрозой, которую представляет Евгений Пригожин для его долгосрочных целей, и продолжает сосредотачиваться на окончательном отделении Пригожина от сил ЧВК Вагнера.

В то же время попытки Путина сохранить боевую составляющую « вагнеровских» сил без Пригожина, похоже, противоречат целям российского министра обороны Сергея Шойгу . По данным российского инсайдерского источника, Шойгу пытается отобрать у Пригожина рычаги влияния РФ в Африке, чем разозлил руководство и боевиков Вагнера. Если это правда, то подобные действия Шойгу могут отвернуть от Путина тех вагнеровцев, благосклонности которых он добивается. Приоритеты Путина и Шойгу периодически расходятся в течение полномасштабного вторжения в Украину, напоминают в ISW — чаще всего тогда, когда Путин предпочитает балансировать между конкурирующими группами и интересами, тогда как Шойгу пытается установить полный контроль над российскими силами, задействованными в Украине.

. По данным российского инсайдерского источника, Шойгу пытается отобрать у Пригожина рычаги влияния РФ в Африке, чем разозлил руководство и боевиков Вагнера. Если это правда, то подобные действия Шойгу могут отвернуть от Путина тех вагнеровцев, благосклонности которых он добивается. Приоритеты Путина и Шойгу периодически расходятся в течение полномасштабного вторжения в Украину, напоминают в ISW — чаще всего тогда, когда Путин предпочитает балансировать между конкурирующими группами и интересами, тогда как Шойгу пытается установить полный контроль над российскими силами, задействованными в Украине. Путин также может намереваться вернуть войска ЧВК Вагнера в Россию, чтобы способствовать уничтожению или реструктуризации вагнеровских сил. По мнению аналитиков ISW, наиболее вероятные направления действий Кремля в отношении вагнеровцев, скорее всего, приведут к общему снижению боевой мощи этой ЧВК.

Вероятный крах соглашения между ЧВК Вагнера, Путиным и Лукашенко указывает на то, что Путину не удалось решительно решить проблемы, которые возникли после восстания Пригожина и вагнеровцев 24 июня. «Путин вряд ли решит проблему Вагнера, пока сохраняется напряженность между его собственной целью отделить Пригожина от вагнеровцев и стремлением Шойгу обеспечить полный контроль Минобороны над ЧВК Вагнером и другими вооруженными формированиями, воюющими за Россию», — прогнозируют в ISW.



Тем временем российское ветеранское сообщество, похоже, пытается реабилитировать Сергея Суровикина, номинального заместителя российского командующего театром боевых действий в Украине, после проверок его связей с ЧВК Вагнера. Бывший командир Суровикина, генерал-полковник Валерий Марченков, заявил государственному изданию URA.ru, что Суровикин не нарушил и никогда не мог нарушить свою присягу, и похвалил его за «новаторскую» оборонительную стратегию, которая замедляет украинские контрнаступательные операции на юге Украины. Интервью Марченкова может свидетельствовать о том, что антигерасимовская фракция в РФ считает, что Суровикин имеет шанс вернуться к участию в командовании операциями на передовой. Возвращение Суровикина, вероятно, будет зависеть от его способности убедить Путина в своей лояльности и полезности на поле боя — оба нарратива представлены в интервью Марченкова, констатируют в ISW.