Ночью войска РФ ударили по Харькову ракетами С-300: есть разрушения в двух районах

9 августа, 10:58
РФ выпустила по Харькову ракеты С-300 (Фото:Харьковская областная прокуратура/Facebook)

РФ выпустила по Харькову ракеты С-300 (Фото:Харьковская областная прокуратура/Facebook)

В ночь на вторник, 9 августа, Россия нанесла ракетные удары по Харькову. Пострадали Шевченковский и Индустриальный районы.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в Шевченковском районе российские оккупанты повредили гостинично-ресторанный комплекс.

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Еще один удар был зафиксирован на открытой территории в Индустриальном районе, повреждены элементы транспортной и критической инфраструктуры.

Пострадавших в результате ночной атаки РФ нет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, Россия нанесла удары по Харькову ракетами С-300, они были выпущены из Белгородской области.

https://www.youtube.com/watch?v=vMi9JVbOxLI

«По предварительным данным, в эту ночь оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ», — отметили в пресс-службе ведомства в Facebook.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid06BDKMUKvJJwhgPKq3pLiBeUuvYu5F5dxVWmCb6rr5NVpBaZDDeon7yFnNv1SaNW2l

Войска РФ практически ежедневно обстреливают Харьков, нанося ракетные удары. 8 августа оккупанты ударили по одному из густонаселенных районов Харькова. Погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Войска РФ обстреляли исторический центр города Павлово Поле.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьков Ракетные удары Война России против Украины

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