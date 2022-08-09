Ночью войска РФ ударили по Харькову ракетами С-300: есть разрушения в двух районах 9 августа, 10:58 РФ выпустила по Харькову ракеты С-300 (Фото:Харьковская областная прокуратура/Facebook)

В ночь на вторник, 9 августа, Россия нанесла ракетные удары по Харькову. Пострадали Шевченковский и Индустриальный районы.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в Шевченковском районе российские оккупанты повредили гостинично-ресторанный комплекс.

Видео дня

Еще один удар был зафиксирован на открытой территории в Индустриальном районе, повреждены элементы транспортной и критической инфраструктуры.

Пострадавших в результате ночной атаки РФ нет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, Россия нанесла удары по Харькову ракетами С-300, они были выпущены из Белгородской области.

«По предварительным данным, в эту ночь оккупанты обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ», — отметили в пресс-службе ведомства в Facebook.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают Харьков, нанося ракетные удары. 8 августа оккупанты ударили по одному из густонаселенных районов Харькова. Погиб один гражданский, еще один получил ранения.

Войска РФ обстреляли исторический центр города Павлово Поле.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.