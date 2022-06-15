Придавило плитой в подъезде: в Мариуполе нашли тела троих погибших жителей, которые пролежали там несколько дней
В Мариуполе нашли тела троих погибших мирных жителей в одном из подъездов жилого дома (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В оккупированном Мариуполе в подъезде жилого дома в Левобережном районе нашли тела троих мирных жителей.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, люди погибли из-за обвала несущей плиты. Тела погибших пролежали в подъезде 2−3 дня.
«Люди просто жили в подъезде, потому что в разрушенном Мариуполе негде жить людям», — написал Андрющенко.
Мариуполь заблокирован войсками РФ более трех месяцев. Действия оккупантов привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Россияне разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.
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