Новые стандарты прививок в Украине. Кому в первую очередь стоит реагировать на обновление

В Украине обновили Национальный календарь профилактических прививок. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. И добавила, что теперь календарь соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Изменения в календаре прививок

Теперь делать ревакцинацию против туберкулеза в 7 лет не надо. Обновленный календарь прививок ориентирован на международную практику. Вторую дозу вакцины против гепатита B ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй.

Это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней: гепатита Б, столбняка, дифтерии, коклюша и полиомиелита. Вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у семейного врача или педиатра.

Вакцины от 10 опасных болезней - гепатита B, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство и развозит в регионы Украины. Иммунизация против нескольких болезней может проводиться комбинированными вакцинами, что уменьшает количество уколов и визитов в поликлиники.

Ревакцинацию БЦЖ (вакцина против туберкулеза) в 7 лет проводили только в том случае, если делали пробу Манту, пояснил врач-педиатр Михаил Соколовский.

Группами профессионального риска являются военные, участники Операции объединенных сил, студенты, педагоги и медики

Существенных изменений в календаре прививок нет. В частности, не добавили вакцину, которую используют в Европе против ветрянки. Перенос прививки против гепатита В на второй месяц жизни не принципиальный, но поможет в закупке других вакцин.

Семейный врач, терапевт Марина Крапивнер отметила: для взрослого населения почти ничего не изменилось. А практика повторной вакцинации давно признана не слишком эффективной.

"Была ревакцинация гепатита, дифтерии, столбняка. Очень давно идет речь о том, что в этом нет необходимости. Это были рекомендации Минздрава. Это из-за того, что остается клеточная память, иммунитет и нет необходимости еще раз прививать людей", - рассказала терапевт.

В Украине бесплатно могут получить вакцинацию от кори взрослые, находящиеся в группе профессионального риска. В первую очередь вакцинируют военных, участников Операции объединенных сил, студентов, педагогов и медиков.

Обязательно вакцинируют от кори медицинских работников. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается, как реагирование на вспышку кори. По состоянию на 27 июня в Украине 852 тыс. доз вакцин.