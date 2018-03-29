Новые штрафы и автоматизация контроля. Что меняет закон о новых правилах парковки

Когда закон вступит в силу, за неуплату за парковку придется платить в двадцать раз больше стоимости одного часа услуги

Фотографии и видео правонарушения, 17 конкретных случаев эвакуации авто, автоматизированная система контроля оплаты парковки. Это отдельные пункты нововведений для водителей. Президент подписал закон о реформировании сферы парковки транспортных средств.

О новых правилах для около 15 миллионов водителей и 10 миллионов автовладельцев идет речь в сюжете Радио НВ.

Какие изменения вводит новый закон

Закон предусматривает введение фото- и видеофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта. К административной ответственности будут привлекать лицо, на которое зарегистрирован автомобиль.

Речь идет об отдельных нарушениях правил дорожного движения, нарушениях правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, неуплате стоимости услуг по парковке или парковке на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права.

Кроме того, усовершенствован размеры штрафов. В частности, за неуплату за парковку придется заплатить в двадцать раз больше стоимости одного часа услуги. Предусмотрена скидка в 50% в случае уплаты штрафа в течение 10 банковских дней.

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Также закон определяет основания освобождения от ответственности лица, на которое зарегистрировано транспортное средство. Это возможно, когда номерной знак и автомобиль выбыл из владения вследствие противоправных действий других лиц или передача права управления автомобилем другому лицу состоялась на соответствующем правовом основании.

В сфере безопасности дорожного движения и парковки будут действовать три режима привлечения к административной ответственности.

Первые два режима уже хорошо знакомы украинским водителям. В одном из вариантов предусмотрен контакт полицейского и нарушителя. Предполагается проверка водительского удостоверения, технического паспорта, составление постановления о привлечении к ответственности прямо на месте совершения нарушения. Второй - автоматический режим. Это фиксация шести видов правонарушений стационарными камерами. В таком случае с нарушителя сначала взимаются штрафные баллы, которых хватает на три нарушения. А потом идут денежные штрафы. Нововведение закона - наложение штрафов сразу после фиксации нарушения.

Комментарии экспертов

Основное преимущество документа - определение механизма фиксации, однако документ после первого чтения раскритиковало Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, отметил в комментарии НВ автоюрист и заместитель главы Координационного совета общенационального форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

Законопроект, в частности, противоречил нормам Конституции, а отдельным пунктам не хватало юридической определенности.

"В силу того, что есть эти противоречия, я говорил, что этот закон даже в случае подписания президентом вряд ли будет работать. У нас, как и раньше, ответственность возлагается на владельца транспортного средства, но ни в одной стране мира такого нет", - заявил Караваев.

Пункт, который вызвал вопросы у правозащитников, оставили без изменений - отвечать за нарушение будет владелец авто. Однако в Государственном реестре владельцев транспортных средств МВД добавят поле - надлежащий пользователь. Если это поле будет содержать данные, тогда штрафы будут поступать на этот адрес.

Закон направлен на наведение порядка на дорогах, а не на "зарабатывание денег". Консультант аппарата Верховной Рады Павел Фролов в беседе с Радио НВ подчеркнул, что в документе нет антиконституционных норм.

Среди основных претензий правозащитников - несоответствие закона статьям о презумпции невиновности и индивидуальной юридической ответственности.

Презумпция невиновности касается только совершения преступления, а не административного правонарушения.

Фролов разъяснил: презумпция невиновности касается только совершения преступления, а не административного правонарушения.

Не противоречит закон и статье 61 Конституции относительно индивидуального характера юридической ответственности. Содержание "индивидуальности" заключается в том, что к ответственности должно быть привлечено конкретное лицо, а не организация или группа лиц.

А автоматизация контроля оплаты за парковку позволит побороть человеческий фактор в этой сфере, отойти от наличного расчета. Весь объем уплаченных средств направят в местные бюджеты.

"У нас за 2016 год всего во всех городах, четыре города-миллионника осталось, у нас меньше одного человека в день привлекали к ответственности за нарушение правил парковки. В бюджет поступило менее 51 гривны в день по всей Украине. То есть, латентность этого правонарушения может в книгу рекордов Гиннеса попасть", рассказал Фролов.

Закон вступает в силу через полгода со дня его опубликования. Следующий этап - путь имплементации, то есть принятие ряда постановлений Кабинета Министров. После этого местные советы смогут начать реализацию реформы.