«Больше шансов на сохранение жизни». Минобороны поставило на вооружение ВСУ новые модели шлемов и бронежилетов

13 июня, 12:42
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Минобороны Украины поставило на вооружение для ВСУ новые модели шлемов и бронижелетов (Фото:Минобороны Украины/Telegram)

Минобороны Украины поставило на вооружение для ВСУ новые модели шлемов и бронижелетов (Фото:Минобороны Украины/Telegram)

Министерство обороны Украины поставило на «вооружение» украинских военнослужащих новые модели бронижилетов и шлемов. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов, сообщает Минобороны в Telegram.

«На войне ценным является время, и чем качественнее образцы экипировки и короче процедуры, тем больше шансов на сохранение здоровья и жизни наших защитников и защитниц», — прокомментировал Денис Шарапов.

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На вооружении у ВСУ появятся такие средства:

  • четыре модели бронежилетов модульных
  • две модели шлемов боевых баллистических полноразмерных шлемов
  • две модели шлемов боевых баллистических с высокой обрезкой.
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По словам Шарапова, по состоянию на вторник, 13 июня, проведена процедура закупки. Объявление о ней было обнародовано в электронной системе закупок Prozorro. Сейчас идет подготовка к заключению договоров.

Он также сообщил, что в Минобороны сейчас осуществляются мероприятия по постановке на обеспечение в ВСУ женских бронежилетов, бронежилетов с положительной плавучестью и бронежилетов облегченных.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронежилеты ProZorro

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