Ключевая задача Украины заключается в максимальной автоматизации процессов обнаружения, классификации и нейтрализации дронов, что уже частично реализовано, рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью NV.

По словам Храпчинского, против новых шахедов с изменяемой траекторией, видеоканалом и ИИ недостаточно только классической ПВО: нужно строить многоуровневую сенсорную архитектуру.

«Это означает сочетание обычной радиолокации с пассивной РЛС [радиолокационная станция], звуковыми детекторами, оптическими станциями и системами компьютерного зрения, — сказал он. — Особую роль могут сыграть сети мобильной связи, которые, помимо основной функции, могут стать элементами радиочастотного мониторинга и контролируемого джаминга [глушения], создавая сектора, где враг просто не сможет удержать канал управления».

Каждый такой сектор должен быть подкреплен несколькими системами перехвата — от мобильных ПВО и быстрых дронов-перехватчиков до систем РЭБ с динамической настройкой, элементами электромагнитного и лазерного оружия.

Распределение должно базироваться на высоте пролета и типе угрозы. Специалист добавил, что не существует универсального решения, но должна существовать гибкая сеть с вариативным ответом.

«Да, это дорого. Но речь идет не только о защите отдельных городов, а о создании будущего цифрового зонтика, который будет основой национальной безопасности в условиях постоянной угрозы от дронов в военное и мирное время. Это уже стратегическое видение, и оно должно быть воплощено не „при необходимости“, а уже сейчас», — отметил он.