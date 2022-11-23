После новых ударов РФ. По всей Украине ввели аварийные отключения света, они могут действовать в течение суток 23 ноября, 15:24 Экстренные отключения света ввели на сутки (Фото:Fre Sonneveld/Unsplash)

По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии после новых ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры днем в среду, 23 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Facebook, экстренные отключения будут действовать в течение суток.

«Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных аварий и поддержки работы энергосистемы», — отметили там.

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В Укрэнерго пояснили, что ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше



23 ноября РФ нанесла новые ракетные удары по объектам критической инфраструктуры Украины в разных областях.

Ракеты попали и по объектам критической и гражданской инфраструктуры в Киеве, погибли три человека, есть пострадавший. В украинской столице ввели экстренные отключения света. По всему городу также нет воды.