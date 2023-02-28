Ким о новых ракетных ударах РФ по Украине: Технически готовы с пятницы, но переносят из-за действий ВСУ

28 февраля, 11:24
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Накануне Ким призывал не игнорировать воздушную тревогу (Фото:ОП)

Накануне Ким призывал не игнорировать воздушную тревогу (Фото:ОП)

Войска РФ технически готовы наносить новый ракетный удар по Украине с пятницы, 24 февраля, но переносят атаку из-за действий ВСУ и разведки, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Об этом он сказал в своем Telegram.

«Россияне технически готовы нанести удар. Благодаря действиям наших ВСУ и разведке россияне переносят эти удары по определенным причинам. Но все равно они к нему готовятся и готовятся более плотно — доразведывают, меняют тактику. И нам сложнее высчитать, что они там планируют», — отметил глава ОВА.

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Ким добавил, что дроны, которые войска РФ запускали накануне, могли выполнять функцию разведки и истощения ПВО.

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Ночью 27 февраля россияне атаковали Украину иранскими дронами Shahed. Генштаб сообщил об уничтожении 11 из 14 дронов, запущенных оккупантами. Также оккупанты обстреляли Запорожье, Мирноград в Донецкой области и Никополь Днепропетровской области.

В Хмельницком оккупанты ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки беспилотников, — двое погибли, трое госпитализированы с ранениями.

https://www.youtube.com/watch?v=u7d2u_j77o8

Позже Ким призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу и заявил, что «что-то намечается».


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Война России против Украины Виталий Ким

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