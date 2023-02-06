Мобилизация 2023: на предприятиях и в бизнесах активизируют проверки — эксперт 6 февраля, 14:58 Проверки ведения военного учета на предприятиях (Фото:unsplash / Алексей Кашмар)

Проверка бизнеса на предмет ведения военного учета — обязательное нововведение.

Согласно принятому в начале января Постановлению 1487, которое призвано улучшить порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов (ПВР), все предприятия будут проверять на предмет ведения военного учета. Кто и как именно будет это делать, объяснила советница Asters эксперт Юна Потемкина — специально для NV .

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Как будут проверять бизнес на предмет ведения воинского учета

Порядок проведения проверок по учету ПВР со стороны ТЦК и СП предусматривает заблаговременное, не позднее чем за 10 дней до начала проверки, доведение до руководителей предприятий ряда вопросов, в частности про:

наличие ответственных за военный учет и принадлежность ведения военного учета;

трудовую дисциплину при принятии на работу и увольнении и соответствие информированию ТЦК и СП;

состояние обеспечения оповещения и прибытия ПВР в соответствующие ТЦК и СП;

организацию, состояние и результаты сверки учетных данных по ТЦК и СП;

состояние доведения в ПВР Правил военного учета под личную подпись и контроль за их выполнением;

организацию и состояние бронирования военнообязанных, работающих на предприятии;

организацию и результаты устранения недостатков, выявленных при проведении предварительных проверок состояния военного учета.

Выявление административных правонарушений, согласно статье 210−1 Кодекса Украины, за нарушение законодательства про оборону, мобилизационную подготовку и мобилизацию, предусматривает наложение штрафа на должностных лиц (в зависимости от уровня нарушения) от 3400 до 8500 грн.

Не исключается, что привлечение к ответственности должностных лиц будет осуществляться ТЦК и СП путем наложения одной санкции за каждое отдельно взятое нарушение каждой отдельно взятой обязанности.

«В целом содержание нового Порядка свидетельствует об усилении контроля за ведением военного учета в Украине. Совершенно очевидно, что обновленный Порядок призван, среди прочего, повысить уровень осведомленности ТЦК и СП о местонахождении/работе ПВР, а также унифицировать их военный учет.

Учитывая текущую военно-политическую ситуацию в Украине и актуализацию вопроса мобилизации, считаем, что в контексте военного учета в этом году можно ожидать два тренда:

со стороны военных — активизация проверок и нормативного усиления ответственности за нарушение правил военного учета;

со стороны бизнеса — приведение своей внутренней документации, в частности, к требованиям старого-нового Порядка и бронирование работников, критически важных для жизнедеятельности предприятия".