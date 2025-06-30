Ответственность за нарушение ВЛК: что предлагают изменить в законах и будут ли фиксировать на видео

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект № 13393 , автором которого является народный депутат Анастасия Ляшенко, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. NV разобрался, в чем заключается содержание законопроекта и что хотят изменить.

Превышение полномочий ТЦК: как хотят наказывать

Как пишет Судебно-юридическая газета, предлагается ввести в Уголовный кодекс статью 337−1, которая бы предусматривала, что во время военного положения наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет:

превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение должностным лицом, работником или военнослужащим ТЦК действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они нанесли существенный вред охраняемым законом правам, свободам, интересам отдельных граждан

или эти же действия, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток.

Наказание за нарушение ВЛК: что предлагают

Также в новой статье 337−2 Уголовного кодекса предлагают наказывать тюремным заключением от 5 до 8 лет за нарушение во время медкомиссии (ВВК), если это привело к тому, что:

на службу призвали человека, который по состоянию здоровья не должен был служить,

или наоборот — незаконно освободили или дали отсрочку,

или изменили условия службы или сняли с воинского учета.

Кроме того, виновным могут запретить занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Видеофиксация ВЛК: почему хотят ввести

Кроме того, Анастасия Ляшенко предлагает установить в законе о воинской обязанности, что процедура прохождения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) военнообязанных, военнослужащих, резервистов, граждан, принимаемых на военную службу по контракту, кандидатов на обучение в высших военных учебных заведениях и т. д. , подлежит обязательной видеофиксации.

Видеофиксация осуществляется в режиме непрерывной записи с момента начала прохождения медицинского осмотра (ВВК) военнообязанным, военнослужащим, резервистом, гражданином, который принимается на военную службу по контракту, кандидатом на обучение в высших военных учебных заведениях и т. д. , до момента завершения всех процедур, предусмотренных медицинским осмотром (военно-врачебной экспертизой).

Запись видеофиксации сохраняется в течение срока, определенного правительством, но не менее одного года.

Запись добавляется должностными лицами, работниками, военнослужащими ТЦК к соответствующему личному делу военнообязанного, военнослужащего, резервиста, гражданина, который принимается на военную службу по контракту, кандидата на обучение в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений и учреждениях профессионального предвысшего военного образования, лицеиста военного (военно-морского, военно-спортивного) лицея, лица, уволенного с военной службы.

Копия видеозаписи может быть предоставлена лицу по его письменному заявлению, а также по запросу правоохранительных органов или по решению суда.