По стандартам НАТО. В Минобороны меняют правила прохождения воинской службы в ВСУ 29 мая, 12:50 В основе изменений — стандарты кадрового менеджмента НАТО (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Минобороны приступило к разработке изменений в правилах прохождения украинцами воинской службы в ВСУ. Их будут разрабатывать в соответствии со стандартами кадрового менеджмента НАТО.

В пресс-службе ведомства пояснили, что теперь будут четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период.

Изменения предполагают следующее:

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военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям;

будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и в военном звании;

назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу;

будет введено проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;

лица, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.

В Минобороны пояснили, что после разработки, согласования и рассмотрения в Кабмине проекта изменений о Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, он будет представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому для введения в действие указом.

В конце прошлого года Зеленский заявил, что именно в Украине наши ВСУ определяют новые стандарты НАТО.