По стандартам НАТО. В Минобороны меняют правила прохождения воинской службы в ВСУ
В основе изменений — стандарты кадрового менеджмента НАТО (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
Минобороны приступило к разработке изменений в правилах прохождения украинцами воинской службы в ВСУ. Их будут разрабатывать в соответствии со стандартами кадрового менеджмента НАТО.
В пресс-службе ведомства пояснили, что теперь будут четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период.
Изменения предполагают следующее:
- военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям;
- будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и в военном звании;
- назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу;
- будет введено проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;
- лица, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.
В Минобороны пояснили, что после разработки, согласования и рассмотрения в Кабмине проекта изменений о Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, он будет представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому для введения в действие указом.
В конце прошлого года Зеленский заявил, что именно в Украине наши ВСУ определяют новые стандарты НАТО.