По стандартам НАТО. В Минобороны меняют правила прохождения воинской службы в ВСУ

29 мая, 12:50
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В основе изменений — стандарты кадрового менеджмента НАТО (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В основе изменений — стандарты кадрового менеджмента НАТО (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Минобороны приступило к разработке изменений в правилах прохождения украинцами воинской службы в ВСУ. Их будут разрабатывать в соответствии со стандартами кадрового менеджмента НАТО.

В пресс-службе ведомства пояснили, что теперь будут четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период.

Изменения предполагают следующее:

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  • военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям;
  • будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и в военном звании;
  • назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу;
  • будет введено проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;
  • лица, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.

В Минобороны пояснили, что после разработки, согласования и рассмотрения в Кабмине проекта изменений о Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, он будет представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому для введения в действие указом.

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В конце прошлого года Зеленский заявил, что именно в Украине наши ВСУ определяют новые стандарты НАТО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минобороны Украины НАТО Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

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