Значительные изменения для военнообязанных: повестки в мессенджерах, демобилизация, реформа медкомиссий и реестр уклонистов — что известно 1 апреля, 06:23 Украинские мобилизованные на учениях (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

В марте депутаты Верховной Рады ускорили работу над законодательными актами, которые непосредственно касаются бойцов Сил обороны Украины и военнообязанных, которых еще не призвали в армию.



NV собрал наиболее резонансные инициативы, у которых есть шанс превратиться в законы.

Демобилизация через 18 месяцев

Что предлагают

Законопроект 9142, поданный нардепом от Европейской солидарности Алексеем Гончаренко, предусматривает возможность увольнения в запас военнослужащих, которые в военное время отслужили полтора года после призыва по мобилизации.

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Также на этих лиц будет распространяться отсрочка повторной мобилизации на пять лет.

Демобилизация через 18 месяцев добровольная, то есть каждый боец имеет право продолжить службу, отмечает Гончаренко.

Стадия рассмотрения

29 марта законопроект 9142 об уточнении сроков военной службы по призыву по мобилизации подан на ознакомление профильному комитету Верховной Рады — по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Контекст

Действующее законодательство предусматривает, что демобилизацию должен объявить президент после завершения действия военного положения (в настоящее время оно продлено до 20 мая).

Впрочем, война явно затягивается. Те, кто был мобилизован в первые дни вторжения, в армии уже больше года, их будущее неопределенное. Даже у добровольцев накапливается усталость, они страдают от разлуки с семьями.

Минусом идеи Гончаренко является то, что быстро подготовить людей на смену демобилизованным очень сложно, следовательно, ставится под угрозу боеспособность войска.

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский отклонил похожее предложение, содержавшееся в петиции в его адрес.

Реформы ВЛК

Что предлагают

Система работы военно-врачебных комиссий требует изменений, считает группа народных депутатов, подготовившая законопроект 9154.

Им предусмотрены изменения в статью 70 Основ законодательства Украины о здравоохранении.

В частности, речь идет об увеличении количества учреждений, при которых можно создать ВВК. Ранее в список входили территориальные центры комплектования (военкоматы) и медицинские учреждения сектора безопасности и обороны. Теперь его хотят расширить за счет государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Кроме того, документ предусматривает максимальную цифровизацию процессов работы военно-врачебных комиссий.

Стадия рассмотрения

29 марта законопроект представлен на ознакомление профильному комитету Верховной Рады — по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Контекст

За год войны стало очевидным, что соответствующие учреждения не справляются с наплывом военнообязанных, которых направляют для прохождения медкомиссий, и раненых с фронта.

Военнослужащий Мирослав Откович 27 января рассказал в Facebook о бюрократии и позорном отношении во львовской больнице, где раненые бойцы вынуждены стоять в длинной очереди за справкой, без которой не предоставляют отпуск для реабилитации. Он сообщил, что был 502-м в очереди на получение документа, а другой военный сказал ему, что приходит туда 21 день подряд.

Офис омбудсмена признал, что такое положение нарушает права украинских военнослужащих.

После этого вице-премьер Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют реформировать военно-врачебные комиссии — ввести электронный документооборот и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях.

Министр обороны Алексей Резников и министр здравоохранения Виктор Ляшко также гарантировали, что систему ВВК реформируют, устранив бюрократические и коррупционные риски.

Повестки через мессенджеры

Что предлагают

Отправка повесток с помощью современных цифровых технологий может стать одним из вариантов информирования военнообязанных украинцев о том, что им нужно явиться в территориальный центр комплектования.

Нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский пояснил, что вопрос стал актуален из-за большого количества внутренне перемещенных лиц в стране. Терцентры столкнулись с проблемой розыска военнообязанных, которые находятся не по месту регистрации и не встали на воинский учет в пункте фактического проживания.

Еще до начала полномасштабного вторжения база мобильных номеров мужчин призывного возраста была «почти полностью» сформирована, и «технические возможности убедиться, что повестка была доставлена онлайн, есть», сказал Вениславский в эфире телемарафона 29 марта.

Стадия рассмотрения

В Верховной Раде идет обсуждение, говорить о проекте закона преждевременно, подчеркнул Вениславский.

Контекст

Разговоры о намерении усовершенствовать процедуру мобилизации продолжаются с начала вторжения.

Законодательство предусматривает, что повестки с требованием прийти в ТЦК для уточнения данных и мобилизационное предписание вручают человеку лично. Это существенно усложняет работу военнослужащих из-за несовершенных баз данных, нехватки ресурсов и массовой внутренней миграции населения.

Одной из идей было распространение повесток через приложение Дія. В частности, военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап заявил, что реестр Оберіг со всеукраинской базой мужчин от 18 до 60 лет скоро может быть передан в Дію, а значит, все идет к цифровым повесткам.

Однако в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что в приложении повесток не будет.

База данных уклоняющихся

Что предлагают

Все тот же Федор Вениславский анонсировал создание реестра лиц, которые умышленно уклоняются от призыва по мобилизации.

Идея выглядит так: если военнообязанный по требованию не явился в территориальный центр комплектования два раза подряд, то ТЦК будет иметь право обнародовать его личные данные — имя, фамилию и другие идентификационные признаки. Если он выполнит свое обязательство, то информацию из реестра изымут.

По словам нардепа, обнародование личных данных может выполнять функцию общественного давления на уклоняющегося от явки в ТЦК человека. То есть о нем должны узнать родственники и земляки. Коллизия состоит в том, что следует не допустить нарушения закона о защите персональных данных.

Стадия рассмотрения

Детали законодательной инициативы еще дорабатываются, конкретный законопроект может быть готов через месяц-два, сообщил Вениславский.

Контекст

Методы уклонения от мобилизации (к примеру, выезд за границу) для мужчин призывного возраста являются горячей темой дискуссий в соцсетях и частью информационно-психологических операций врага. При этом еще зимой в Вооруженных Силах уверяли, что уклонисты не рассматриваются как острая проблема на уровне государства.

«Мы подсчитали, в общей сложности их не так много — менее 1% тех, кто привлечен как к уголовной ответственности, так и к административной. Это из числа получивших повестки. Те, кто не являются, не всегда оказываются уклонистами. У них может быть на то много причин», — говорил NV начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Обострение ситуации на Донбассе, планы РФ мобилизовать еще 400 тысяч мужчин и подготовка контрнаступления ВСУ дали толчок слухам об усилении мобилизационных мер в Украине этой весной. Однако в Минобороны говорят, что никаких волн мобилизации не существует, а процесс идет по плану.