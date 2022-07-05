Новые правила для военнообязанных. Разрешения нужны для поездок между областями, их планируют выдавать через Дію — Генштаб 5 июля, 19:10 Генштаб работает с Минцифрами, чтобы упростить получение разрешений через приложение Дія (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Военнообязанным мужчинам будут нужны разрешения для выезда за пределы области, заявил полковник Генштаба ВСУ Александр Хлысь в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что эта норма уже была в законодательстве Украины к началу войны.

«В связи с тем, что у нас в начале войны сложились такие условия, когда многие люди были вынуждены выехать, оставить свои дома или потеряли документы, эта норма остро не считалась нами необходимой к использованию», — заявил он.

Видео дня

Отвечая на вопросы ведущего, для каких именно поездок будут необходимы эти разрешения, Хлысь сказал:

«Если в пределах области — не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области — тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области он должен прибыть к руководителю Территориального центра комплектования, уточнить свои данные и получить такое разрешение», — сказал он, добавив, что разрешение будет действовать 30 дней.

По его словам, Генштаб работает с Минцифрами, чтобы упростить получение разрешений через приложение Дія.

Ранее в сети сообщали, что военнообязанным мужчинам для перемещения по территории страны якобы нужно получать разрешение от военкома.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что указаний на препятствование перемещению лиц «в ближайшие дни» со стороны военного командования не предоставлялось.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.