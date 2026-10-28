NV совместно с экспертами оценил риски, которые несут в себе правительственные нововведения в процессе бронирования, а также их влияние на мобилизацию и ротацию.

Правительство уже в четвертый раз за полгода вносит изменения в процесс бронирования, с возмущением в голосе объяснила NV Екатерина Анищенко, адвокат RIYAKO&PARTNERS и глава профильного комитета Ассоциации юристов Украины, комментируя появление вечером 26 октября долгожданного постановления Кабмина о нововведениях в системе мобилизации. «Бизнес просто не может планировать будущее, а работник не может планировать свою жизнь», — добавила она.

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Как бы то ни было, бизнесу всё равно придётся что-то планировать.

Обнародованное Кабмином постановление предусматривает пересмотр критериев, по которым предприятия получают статус критически важных, а также создание Координационного центра по организации бронирования.

Теперь бизнесу придется следить за изменениями критериев критической важности и проверять, сохраняет ли предприятие право бронировать работников.

NV разобрался, что именно меняет постановление, к каким последствиям для бизнеса оно приведет и к чему теперь следует готовиться военнообязанным сотрудникам предприятий, имеющих на сегодняшний день статус критически важных.