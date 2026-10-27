Все оттенки бронирования. Пополнят ли идеи правительства ряды ВСУ, что плохого в постоянных изменениях правил и кого следует искать ТЦК

27 октября, 04:16
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В Украине вскоре начнут действовать новые правила бронирования (Фото: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images)

В Украине вскоре начнут действовать новые правила бронирования (Фото: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images)

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Автор: Елизавета Драбкина

Роман Лихачев, адвокат и юрист Центра поддержки ветеранов, объяснил NV, как на самом деле будут работать новые правила бронирования и в чем заключаются ключевые проблемы правительственных нововведений.

Как будут работать возможные изменения в правилах бронирования военнообязанных, которые обсуждаются уже несколько недель? Зачем правительство создает отдельный координационный центр для реализации этих нововведений? Жизнеспособна ли идея премьера Сергея Корецкого о бронировании всех сотрудников компаний в обмен на то, что их руководство добровольно направит часть из них в ТЦК?

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Об этом NV поговорил с адвокатом Романом Лихачевым, юристом Центра поддержки ветеранов, который специализиется на помощи военным.

Теги:   Кабинет министров Украины бронирование от мобилизации

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