«В этом уже кроется большая угроза». Как известные предприниматели и представители топ-компаний оценивают новые правила бронирования — опрос NV
В Украине изменили правила бронирования работников (Фото: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images)
Владельцы и CEO ведущих украинских компаний, а также представители бизнес-ассоциаций объяснили NV, как правительственные нововведения в сфере бронирования повлияют на бизнес-процессы, кадровые вопросы и выполнение госзаказов.
Вечером 26 октября правительство представило новые правила бронирования сотрудников. В частности, предусмотрены пересмотр критериев, по которым предприятия получают статус критически важных, и создание Координационного центра, который будет оказывать существенное влияние на решения о бронировании.
Изменения в этом вопросе произошли уже в четвертый раз за последние полгода — то есть бизнесу снова придется перестраивать свою работу.
NV поинтересовался у известных украинских предпринимателей, а также представителей компаний и профильных объединений, считают ли они новый процесс бронирования понятным и справедливым и каких последствий ожидают для своих компаний.