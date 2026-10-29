«В этом уже кроется большая угроза». Как известные предприниматели и представители топ-компаний оценивают новые правила бронирования — опрос NV

29 октября, 17:30
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
В Украине изменили правила бронирования работников (Фото: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images)

В Украине изменили правила бронирования работников (Фото: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images)

x1
0:00
-
12:18
Автор: Елизавета Драбкина

Владельцы и CEO ведущих украинских компаний, а также представители бизнес-ассоциаций объяснили NV, как правительственные нововведения в сфере бронирования повлияют на бизнес-процессы, кадровые вопросы и выполнение госзаказов.

Вечером 26 октября правительство представило новые правила бронирования сотрудников. В частности, предусмотрены пересмотр критериев, по которым предприятия получают статус критически важных, и создание Координационного центра, который будет оказывать существенное влияние на решения о бронировании.

Реклама

Изменения в этом вопросе произошли уже в четвертый раз за последние полгода — то есть бизнесу снова придется перестраивать свою работу.

NV поинтересовался у известных украинских предпринимателей, а также представителей компаний и профильных объединений, считают ли они новый процесс бронирования понятным и справедливым и каких последствий ожидают для своих компаний.

Теги:   Бизнес Предприниматели бронирование от мобилизации

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies