Владельцы и CEO ведущих украинских компаний, а также представители бизнес-ассоциаций объяснили NV, как правительственные нововведения в сфере бронирования повлияют на бизнес-процессы, кадровые вопросы и выполнение госзаказов.

Вечером 26 октября правительство представило новые правила бронирования сотрудников. В частности, предусмотрены пересмотр критериев, по которым предприятия получают статус критически важных, и создание Координационного центра, который будет оказывать существенное влияние на решения о бронировании.

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Изменения в этом вопросе произошли уже в четвертый раз за последние полгода — то есть бизнесу снова придется перестраивать свою работу.

NV поинтересовался у известных украинских предпринимателей, а также представителей компаний и профильных объединений, считают ли они новый процесс бронирования понятным и справедливым и каких последствий ожидают для своих компаний.