Генштаб сообщил подробности об ударах по базам оккупантов в Новоайдаре и Сватово 20 сентября, 07:11 Генштаб подтвердил удары по вражеским базам в Новоайдаре и Сватово (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Генштабе сообщили новые подробности об ударах по базам российских оккупантов в захваченных населенных пунктах Новоайдар и Сватово Луганской области.

В районе Новоайдара подтвержден успешный удар по району сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов 18 сентября, сообщает Генштаб в утренней сводке.

Всего было уничтожено и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.

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Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны ударили по району сосредоточения вражеской живой силы.

По данным Генштаба, 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли.



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