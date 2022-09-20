Генштаб сообщил подробности об ударах по базам оккупантов в Новоайдаре и Сватово
Генштаб подтвердил удары по вражеским базам в Новоайдаре и Сватово (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
В Генштабе сообщили новые подробности об ударах по базам российских оккупантов в захваченных населенных пунктах Новоайдар и Сватово Луганской области.
В районе Новоайдара подтвержден успешный удар по району сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов 18 сентября, сообщает Генштаб в утренней сводке.
Всего было уничтожено и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.
Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения Сил обороны ударили по району сосредоточения вражеской живой силы.
По данным Генштаба, 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли.
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