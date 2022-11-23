Погибшему мальчику было всего 2 дня: в ОП сообщили подробности удара РФ по родильному отделению в Вольнянске 23 ноября, 10:03 В ОП раскрыли детали обстрела роддома в Вольнянске (Фото:t.me/tymoshenko_kyrylo)

В Офисе президента сообщили новые подробности удара российских оккупантов по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области.

Как сообщил у себя в Telegram заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, оккупанты ударили по медучреждению ракетами С-300.

В результате атаки оккупантов погиб мальчик, который родился два дня назад, его мать осталась жива.

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Кроме того, пострадали двое врачей, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в Telegram, в результате ракетного удара на территории местной больницы разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения.

На тот момент в отделении находилась одна роженица с новорожденным ребенком, а также врач.

«В результате атаки младенец 2022 года рождения погиб, женщина и врач подразделениями ГСЧС спасены из-под обломков здания. По предварительной информации под завалами больше никого нет», — говорится в сообщении.

В МВД также опубликовали видео с места трагедии.

Удар по роддому российские оккупанты нанесли ночью 23 ноября.