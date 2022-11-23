Погибшему мальчику было всего 2 дня: в ОП сообщили подробности удара РФ по родильному отделению в Вольнянске
В ОП раскрыли детали обстрела роддома в Вольнянске (Фото:t.me/tymoshenko_kyrylo)
В Офисе президента сообщили новые подробности удара российских оккупантов по родильному отделению больницы в городе Вольнянск Запорожской области.
Как сообщил у себя в Telegram заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, оккупанты ударили по медучреждению ракетами С-300.
В результате атаки оккупантов погиб мальчик, который родился два дня назад, его мать осталась жива.
Кроме того, пострадали двое врачей, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в Telegram, в результате ракетного удара на территории местной больницы разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения.
На тот момент в отделении находилась одна роженица с новорожденным ребенком, а также врач.
«В результате атаки младенец 2022 года рождения погиб, женщина и врач подразделениями ГСЧС спасены из-под обломков здания. По предварительной информации под завалами больше никого нет», — говорится в сообщении.
В МВД также опубликовали видео с места трагедии.
Удар по роддому российские оккупанты нанесли ночью 23 ноября.