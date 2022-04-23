«Пасочки» для оккупантов будут уже завтра — Резников 23 апреля, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Алексей Резников (Фото:www.mil.gov.ua)

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал на Пасху новые «пасочки» для российских захватчиков.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«Новые „пасочки“ мы везем каждый день через границу специальными конвоями. И завтра будут новые „пасочки“ для наших ВСУ, которые их очень удачно используют против врага», — сказал Резников.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.