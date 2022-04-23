«Пасочки» для оккупантов будут уже завтра — Резников

23 апреля, 15:19
Цей матеріал також доступний українською
Алексей Резников (Фото:www.mil.gov.ua)

Алексей Резников (Фото:www.mil.gov.ua)

Поддержи НВ

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал на Пасху новые «пасочки» для российских захватчиков.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

«Новые „пасочки“ мы везем каждый день через границу специальными конвоями. И завтра будут новые „пасочки“ для наших ВСУ, которые их очень удачно используют против врага», — сказал Резников.

Видео дня
Читайте также:
За сутки ВСУ уничтожили танковую роту российских войск и 13 единиц автомобильной техники — Арестович
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Алексей Резников Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X