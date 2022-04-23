«Пасочки» для оккупантов будут уже завтра — Резников
Алексей Резников (Фото:www.mil.gov.ua)
Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал на Пасху новые «пасочки» для российских захватчиков.
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Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
«Новые „пасочки“ мы везем каждый день через границу специальными конвоями. И завтра будут новые „пасочки“ для наших ВСУ, которые их очень удачно используют против врага», — сказал Резников.
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