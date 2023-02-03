Потери оккупантов: за сутки ликвидировали более 800 военных РФ и сбили самолет — Генштаб 3 февраля, 08:11 Россия несет значительные потери в Украине (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 840 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла почти 130 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 3 февраля, потери РФ составляют:

личного состава — около 129870 ( +840) человек ликвидировано,

+840) человек ликвидировано, танков — 3215 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 6388 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 2215 ( +3) ед,

+3) ед, РСЗО — 460 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 222 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 294 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 284 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1952 ( +1),

+1), крылатые ракеты — 796 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5068 ( +4) ед,

+4) ед, специальная техника — 202 ( +2).

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По данным NYT, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV