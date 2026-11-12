«Мы недолго радовались». Флеш рассказал, как новые ограничения в работе Starlink повлияли на борьбу с реактивными шахедами

Новые ограничения в работе спутниковой системы Starlink привели к проблемам со связью с вертолетами, преследующими вражеские шахеды, и перехватчиками реактивных БПЛА.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш), комментируя сбои в работе Starshield, о которых ранее заявил президент Владимир Зеленский.

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«Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Радовались мы недолго. Поэтому опять возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими шахеды, и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные шахеды», — отметил Флеш.

Он также предположил, что в США будут указывать на условия военного тарифного плана для Украины.

«Но несколько лет эти условия никого не беспокоили», — подчеркнул он.

К тому же, добавил советник президента, любые условия можно обсудить и изменить — «вместо того чтобы оставлять нашу страну без защиты неба».

Ранее 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых сбоях в работе Starshield — милитаризованной спутниковой системы компании SpaceX — над территорией Украины.

Он подчеркнул, что сбои значительны и фиксируются уже несколько дней вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины. По словам президента, действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час).

«Для нас речь идет прежде всего о значительном усложнении перехвата российских реактивных дронов. К сожалению, уже есть попадания, поскольку средства перехвата не развивают достаточной скорости и не успевают сбить цели», — заявил Зеленский.

В октябре Украине уже ограничивали доступ к Starlink. Тогда американские официальные лица и основатель SpaceX Илон Маск давали противоречивые объяснения причин возникших проблем.

Издание The Economist писало, что американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск мог стремиться наказать Украину за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.