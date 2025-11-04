«Надо было делать раньше». Майор ВСУ прокомментировал, что изменят новые контракты для военных

4 ноября, 12:30
Украинские воины продолжают совершенствовать свои навыки во время многонациональной операции Интерфлекс в Великобритании (Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Автор: Павел Новиков

Минобороны Украины начало подготовку новых типов контрактов для военных и соответствующие изменения в законодательство. Главная новация — гарантированные четкие сроки службы. Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал в эфире Radio NV о своих ожиданиях от этой инициативы.

Андрей Ткачук

политолог, майор ВСУ

Я согласен с тем, что это надо было делать раньше. Я знаю, насколько [продвигал] эту тему в Офисе президента заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, когда [заступил на свою должность] в начале 2025 года, что нужны реальные изменения в систему мобилизации и нужны новые контракты, которые должны быть.

Контракт 18−24 — это была одна из инициатив и президента, и его. И, соответственно, то, что происходит с контрактами — это результат того, что [контракт] 18−24 все-таки имеет свои определенные преимущества и успехи.

