«Четкие сроки службы». В Минобороны рассказали подробности о новых контрактах для военных

3 ноября, 22:35
Шмыгаль анонсировал разработку новых типов контрактов для военнослужащих (Фото: facebook.com/okPivden)

Минобороны Украины начало подготовку новых типов контрактов для военных и соответствующие изменения в законодательство. Главная новация — гарантированные четкие сроки службы.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в понедельник, 3 ноября.

Глава Минобороны говорит, что контракты будут от одного до пяти лет. Для контрактов на два-пять лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении срока их действия.

По словам Шмыгаля, после принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все военнослужащие. И те, кто уже является частью войска, и те, кто будет приобщаться к нему в будущем.

Глава оборонного ведомства отметил, что новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета.

Шмыгаль сообщил, что этим решением Минобороны отвечает на ключевой запрос военных, их семей и общества. По его словам, новые контракты — это о справедливости и предсказуемости.

Над ними Министерство обороны работает с Кабмином, Минфином и партнерами, и в ближайшее время анонсирует все дополнительные детали, отметил Шмыгаль.

Ротации на фронте

Первые ротации с начала полномасштабного вторжения состоялись в начале 2024 года, но относительно массовый процесс замены бойцов, находящихся на передовой, начался только в феврале 2025 года, после соответствующего приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. УП тогда писала, что речь идет о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих.

В апреле 2024 года парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал правительству разработать отдельный законопроект о демобилизации, но он до сих пор не поступил в Раду. 20 декабря 2024 года заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации почти разработан, но его нельзя передать в Раду, пока не будут подготовлены резервы военнослужащих.

Нардеп Федиенко в апреле 2025 года утверждал в эфире Radio NV, что Генштаб ВСУ не согласился с инициативами Минобороны о демобилизации и ротации.

Между тем боевые командиры жалуются на нехватку людей на передовой, несмотря на перевод отдельных тыловых подразделений и мотивационные контракты для молодежи 18−25 лет.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Контракт Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Минобороны Украины Денис Шмыгаль

