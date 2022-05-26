«Уже уничтожают врага на передовой». Украинские военные показали боевую работу гаубиц FH70
Прицепные самодвижущиеся гаубицы FH70 уже используются украинскими защитниками на передовой (Фото:Оперативное командование Запад)
Прицепные самодвижущиеся гаубицы FH70 уже используются украинскими военнослужащими на передовой.
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Об этом сообщает оперативное командование Запад, которое опубликовало фото работы гаубиц.
«Прицепные самодвижущиеся гаубицы FH70 калибра 155 мм уже уничтожают врага на передовой. Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов обученный экипаж может производить до 6 выстрелов в минуту, практически через каждые 10 секунд», — говорится в сообщении.
Гаубицы оснащены собственным двигателем Volkswagen объемом 1700 куб. см, питающий гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или сворачивании. Этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно без тягача на дальность до 20 км на низкой скорости. То есть гаубица FH70 прицепная, но все же самоходная.
FH70 бьет 43-килограммовыми осколочно-фугасными снарядами L15A1. Максимальная дальность полета — 24−30 км в зависимости от снарядов.
Оружие находится на вооружении армий Германии, Италии, Великобритании, Японии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов и ряда других стран.
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