«Уже уничтожают врага на передовой». Украинские военные показали боевую работу гаубиц FH70 26 мая, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Прицепные самодвижущиеся гаубицы FH70 уже используются украинскими защитниками на передовой (Фото:Оперативное командование Запад)

Прицепные самодвижущиеся гаубицы FH70 уже используются украинскими военнослужащими на передовой.



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Об этом сообщает оперативное командование Запад, которое опубликовало фото работы гаубиц.

Фото: Оперативное командование Запад

Фото: Оперативное командование Запад

«Прицепные самодвижущиеся гаубицы FH70 калибра 155 мм уже уничтожают врага на передовой. Благодаря полуавтоматическому загрузчику снарядов обученный экипаж может производить до 6 выстрелов в минуту, практически через каждые 10 секунд», — говорится в сообщении.

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Гаубицы оснащены собственным двигателем Volkswagen объемом 1700 куб. см, питающий гидравлику пушки при переводе ее в боевое состояние или сворачивании. Этот двигатель позволяет FH70 перемещаться самостоятельно без тягача на дальность до 20 км на низкой скорости. То есть гаубица FH70 прицепная, но все же самоходная.

Фото: Оперативное командование Запад

Фото: Оперативное командование Запад

FH70 бьет 43-килограммовыми осколочно-фугасными снарядами L15A1. Максимальная дальность полета — 24−30 км в зависимости от снарядов.

Оружие находится на вооружении армий Германии, Италии, Великобритании, Японии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов и ряда других стран.



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