Почти 150 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине с начала вторжения РФ (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 149 тысяч своих военных.