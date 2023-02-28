Потери РФ в Украине приближаются к 150 тысячам: за сутки ликвидировали 550 оккупантов — Генштаб

28 февраля, 07:46
Поделиться:
Почти 150 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине с начала вторжения РФ (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

Почти 150 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине с начала вторжения РФ (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 149 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 28 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 149240 (+550) человек ликвидировано,
  • танков — 3388 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 6630 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 2383 (+3) ед,
  • РСЗО — 478 (+3) ед,
  • средства ПВО — 247 (+0) ед,
  • самолетов — 300 (+0) ед,
  • вертолетов — 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2051 (+3),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5252 (+4) ед,
  • специальная техника — 230 (+0).

Видео дня

Ранее Генштаб сообщал, что российские войска в Украине продолжают нести значительные потери. Среди оккупантов отмечается массовое дезертирство.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X