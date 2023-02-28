Потери РФ в Украине приближаются к 150 тысячам: за сутки ликвидировали 550 оккупантов — Генштаб
Почти 150 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине с начала вторжения РФ (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 149 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 28 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 149240 (+550) человек ликвидировано,
- танков — 3388 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 6630 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 2383 (+3) ед,
- РСЗО — 478 (+3) ед,
- средства ПВО — 247 (+0) ед,
- самолетов — 300 (+0) ед,
- вертолетов — 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2051 (+3),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5252 (+4) ед,
- специальная техника — 230 (+0).
Ранее Генштаб сообщал, что российские войска в Украине продолжают нести значительные потери. Среди оккупантов отмечается массовое дезертирство.