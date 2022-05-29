Потери России в Украине превысили 30 тысяч военных: Генштаб сообщил, где уничтожили больше всего оккупантов
Россия потеряла в Украине более 30 тысяч своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
За минувшие сутки украинские силы ликвидировали около 150 оккупантов. Наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.
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По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:
- личного состава — около 30150 (+150) человек ликвидировано,
- танков — 1338 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 3270 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 631 (+3) ед,
- РСЗО — 203 (+0) ед,
- средства ПВО — 93 (+0) ед,
- самолетов — 207 (+0) ед,
- вертолетов — 174 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 504 (+1),
- крылатые ракеты — 116 (+0),
- корабли/катера — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2240 (+14) ед,
- специальная техника — 48 (+0).
Данные о потерях оккупантов уточняются.
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