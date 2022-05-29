Потери России в Украине превысили 30 тысяч военных: Генштаб сообщил, где уничтожили больше всего оккупантов

29 мая, 09:00
Цей матеріал також доступний українською
Россия потеряла в Украине более 30 тысяч своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Россия потеряла в Украине более 30 тысяч своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За минувшие сутки украинские силы ликвидировали около 150 оккупантов. Наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.

Война России против Украины — главные события 29 мая

По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:

  • личного состава — около 30150 (+150) человек ликвидировано,
  • танков — 1338 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 3270 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 631 (+3) ед,
  • РСЗО — 203 (+0) ед,
  • средства ПВО — 93 (+0) ед,
  • самолетов — 207 (+0) ед,
  • вертолетов — 174 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 504 (+1),
  • крылатые ракеты — 116 (+0),
  • корабли/катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2240 (+14) ед,
  • специальная техника — 48 (+0).
Видео дня

Данные о потерях оккупантов уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0VuL3jwyRvmKEUd7gAUdUg2skPxx3P39cybLS67SwQNRiJGy6vj5wwvSy53QDu7R7l
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X