Потери России в Украине превысили 30 тысяч военных: Генштаб сообщил, где уничтожили больше всего оккупантов 29 мая, 09:00 Цей матеріал також доступний українською Россия потеряла в Украине более 30 тысяч своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За минувшие сутки украинские силы ликвидировали около 150 оккупантов. Наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.

Война России против Украины — главные события 29 мая

По информации Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили:

личного состава — около 30150 ( +150) человек ликвидировано,

+150) человек ликвидировано, танков — 1338 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 3270 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 631 ( +3) ед,

+3) ед, РСЗО — 203 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 93 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 207 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 174 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 504 ( +1),

+1), крылатые ракеты — 116 ( +0),

+0), корабли/катера — 13 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 2240 ( +14) ед,

+14) ед, специальная техника — 48 ( +0).

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Данные о потерях оккупантов уточняются.

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