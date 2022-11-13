Новые данные Генштаба: ВСУ ликвидировали около 650 военных РФ за сутки, уничтожены два вражеских танка и 12 бронемашин
Сгоревшая техника оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 80 860 своих военных, за минувшие сутки — 650.
Такие данные на утро воскресенья, 13 ноября, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 17 000 единиц техники, среди них:
- танки — 2840 (+2)
- боевые бронированные машины — 5742 (+12)
- артиллерийские системы — 1837 (+8)
- РСЗО — 393 (+0)
- средства ПВО — 206 (+1)
- самолеты — 278 (+0)
- вертолеты — 261 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1507 (+1)
- крылатые ракеты — 399 (+0)
- корабли /катера — 16 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 4295 (+16)
- специальная техника — 160 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 13 ноября — 263-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую и Николаевскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.