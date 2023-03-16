В Воздушных силах ВСУ назвали вероятные цели новых ракетных атак РФ на Украину

16 марта, 10:46
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Здание Николаевской ОГА после обстрела РФ 29 марта 2022 года (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Здание Николаевской ОГА после обстрела РФ 29 марта 2022 года (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Новыми целями ракетных атак РФ в Украине могут быть правительственные здания, а также здания Вооруженных сил и Минобороны.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 каналу.

«Могут все что угодно обстреливать. У них приоритетные цели — правительственные здания, здания Вооруженных Сил и Министерства обороны. То есть, как они там называют их, „центры принятия решений“», — пояснил он.

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Игнат пояснил, что речь идет не только о Киеве.

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«Мы помним о Харьковской и Николаевской ОГА. Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям придерживаться рекомендаций по безопасности», — сказал он.

Представитель воздушных сил ВСУ добавил, что под прицелом российских оккупантов может быть также транспортная инфраструктура, гидротехнические постройки, очистные сооружения.

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«Все, что может доставить горе людям и экологическую катастрофу. Ну и как видим по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор», — резюмировал он.

13 марта в ВСУ предупредили о чрезвычайно высокой угрозе ракетных ударов РФ по Украине. Тогда оккупанты вывели в Черное море ракетоносители.

В ОК ЮГ отметили, что есть признаки того, что Россия готовится к новому ракетному удару по территории Украины.

14 марта по всей Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу. Во время одной из них РФ выпустила четыре противорадиолокационные ракеты. Все они были сбиты над морем.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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