Под Киевом после авиаудара оккупантов горит склад хранения замороженной продукции, в Василькове — пожар на нефтебазе

12 марта, 08:47
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Под Киевом горят склады с замороженной продукцией (Фото:ГСЧС)

Под Киевом горят склады с замороженной продукцией (Фото:ГСЧС)

В результате новых авиаударов российских оккупантов в Киевской области произошли пожары на нескольких объектах.

По данным спасателей, в селе Апрельское Броварского района Киевской области возник пожар на складе хранения замороженной продукции.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В течение часа возгорание удалось локализовать на площади 28 тыс. кв.

Продолжается тушение пожара.

В Василькове Киевской области загорелась нефтебаза.

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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Детали пока не сообщаются.

Рано утром 12 марта практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Днепре украинские военные сбили крылатую ракету.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   ГСЧС Васильков Авиаудары Пожар Война России против Украины

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