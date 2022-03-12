Под Киевом после авиаудара оккупантов горит склад хранения замороженной продукции, в Василькове — пожар на нефтебазе
Под Киевом горят склады с замороженной продукцией (Фото:ГСЧС)
В результате новых авиаударов российских оккупантов в Киевской области произошли пожары на нескольких объектах.
По данным спасателей, в селе Апрельское Броварского района Киевской области возник пожар на складе хранения замороженной продукции.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
В течение часа возгорание удалось локализовать на площади 28 тыс. кв.
Продолжается тушение пожара.
В Василькове Киевской области загорелась нефтебаза.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Детали пока не сообщаются.
Рано утром 12 марта практически по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Днепре украинские военные сбили крылатую ракету.
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