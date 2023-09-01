«Оккупантам приходиться гадать». Как последние атаки БПЛА по территории России заставляют врага «ломать голову» — Игаль Левин

1 сентября, 18:39
NV Премиум
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Аэродром в Пскове после атаки БПЛА, 31 августа 2023 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Аэродром в Пскове после атаки БПЛА, 31 августа 2023 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Игаль Левин, офицер Армии обороны Израиля, объяснил в эфире Radio NV, как серия последних атак БПЛА по территории РФ заставляют командование врага решать сложные вопросы.

 — Хочу сначала поговорить о том видео, которое, если я не ошибаюсь, сначала первым опубликовал вчера Юрий Бутусов, главный редактор Цензор.НЕТ. Там можно увидеть, как так называемые картонные беспилотники тестировали.

Видео дня

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И дальше мы помним о том, что именно ответственность за атаку по Курску возложили именно на картонные беспилотники. И видел небольшую дискуссию по этому поводу: а стоит ли нам что-то подобное показывать. Как вы считаете, по тому видео, вы точно его видели, может ли наш враг что-то такое понять о том, как с этим дроном бороться?

— Любое видео — это информация. Конечно, несомненно. То есть любая информация. Но вы часто какую-то информацию можете обнародовать, опубликовать с теми или иными определенными целями. Я не знаю, какие цели, если это Бутусов действительно, какие цели преследовались. Поэтому, если показано, то показано. Вот оно есть.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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