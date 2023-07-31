Новая телебашня. 25 населенных пунктов Херсонщины подключили к украинским каналам
Благодаря телебашне жителям более 25 населенных пунктов стали доступны к просмотру девять украинских телеканалов (Фото:pexels@karolina-grabowska)
В Херсонской области ввели в эксплуатацию телебашню, которая обеспечивает покрытие радиусом 25 километров. Теперь больше зрителей смогут смотреть украинские каналы.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
Телебашню запустили в Бериславском районе, которая имеет радиус покрытия около 25 километров.
Прокудин уточнил, что благодаря телебашне жителям более 25 населенных пунктов стали доступны к просмотру девять украинских телеканалов.