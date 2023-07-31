Новая телебашня. 25 населенных пунктов Херсонщины подключили к украинским каналам

31 июля, 06:50
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Благодаря телебашне жителям более 25 населенных пунктов стали доступны к просмотру девять украинских телеканалов (Фото:pexels@karolina-grabowska)

Благодаря телебашне жителям более 25 населенных пунктов стали доступны к просмотру девять украинских телеканалов (Фото:pexels@karolina-grabowska)

В Херсонской области ввели в эксплуатацию телебашню, которая обеспечивает покрытие радиусом 25 километров. Теперь больше зрителей смогут смотреть украинские каналы.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Телебашню запустили в Бериславском районе, которая имеет радиус покрытия около 25 километров.

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Прокудин уточнил, что благодаря телебашне жителям более 25 населенных пунктов стали доступны к просмотру девять украинских телеканалов.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Телевизор Херсон Херсонская область Телевышки Телевышка Война в Украине Война России против Украины

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