2 июля 2025 года сеть супермаркетов NOVUS получила сразу две престижных награды на ежегодном HR Wisdom Summit, собравшем более 300 топ-менеджеров по управлению персоналом со всей страны. Компания уже второй год подряд входит в перечень ТОП-100 лучших работодателей Украины по версии Delo.ua, подтверждая стратегическое постоянство и системный подход к развитию команды.

Кроме того, директор по управлению персоналом NOVUS Екатерина Цибур вошла в национальный рейтинг ТОП-15 HRD Украины, который отмечает ведущих профессионалов, формирующих HR-стратегии в условиях неопределенности и изменений.

Фото: NOVUS

Это признание является результатом системной HR-стратегии компании, которая сочетает человекоцентричный подход, современные инструменты управления талантами и долгосрочные инвестиции в развитие команды.

«Для нас это не просто награда, а подтверждение правильности нашего пути. Мы верим, что люди — главная инвестиция. Во время неопределенности, когда гибкость, устойчивость и инициатива имеют критическое значение, NOVUS делает ставку на внутреннее предпринимательство, развитие команд и культуру, где каждый имеет возможность расти и проявлять себя», — комментирует Екатерина Цибур, директор по управлению персоналом NOVUS.

Фото: Екатерина Цибур, директор по управлению персоналом NOVUS.

На саммите Екатерина выступила с докладом «Люди — наша главная инвестиция», в котором презентовала трансформационные проекты компании: от образовательных инициатив и новых программ лидерства до системного развития предпринимательского мышления среди сотрудников.

Особое внимание экспертного сообщества вызвала программа развития внутреннего предпринимательства в NOVUS. Компания фокусируется на поддержке сотрудников, которые готовы проявлять инициативу, мыслить, как собственники бизнеса, запускать инновационные проекты и принимать стратегическую ответственность.

Этот подход требует значительных нематериальных инвестиций: времени, знаний, менторства. Но в NOVUS убеждены, что именно внутренние лидеры, которые понимают ДНК компании, способны обеспечить ее устойчивый рост и лидерство на рынке в долгосрочной перспективе.

Образование как основа устойчивости

В последние годы компания активно инвестирует в корпоративное образование: обновлен формат адаптации для новичков, введены развивающие программы для руководителей, созданы внутренние тренерские сообщества и практикуется менторинг. Важно, что даже в сложные военные времена компания не сократила ни одного образовательного направления, а наоборот, сделала акцент на развитие компетенций, которые помогают действовать в кризисе, быть гибкими и эффективными.

Фото: сотрудники NOVUS

Культура, которая держит компанию

Человекоцентричная культура является центром HR-стратегии NOVUS, она базируется на доверии, прозрачности, командности и действия. Это не только принципы управления, а реальные управленческие практики, которые транслируются от руководителей ко всей команде.

Фото: NOVUS

Компания активно развивает бренд работодателя, строит открытую систему внутренней коммуникации, формирует сильное комьюнити сотрудников не только как часть команды, а как часть большой миссии NOVUS. Именно такая культурная основа стала залогом устойчивости во время турбулентных периодов.

Фото: NOVUS

Справка:

NOVUS — одна из крупнейших сетей супермаркетов Украины с более чем 7 000 сотрудников. Компания работает в Украине с 2009 года и имеет 100% литовский капитал. Основателем и бенефициаром NOVUS является литовский бизнесмен Раймондас Туменас.

NOVUS неоднократно входила в ведущие национальные и отраслевые рейтинги работодателей, реализует ряд масштабных социальных, образовательных и устойчивых инициатив. Компания активно инвестирует в корпоративную культуру, лидерские программы для руководителей и развитие внутреннего предпринимательства.

Несмотря на войну и вызовы рынка, NOVUS не сокращала инвестиции в персонал, а наоборот, усилила учебные программы, гибкие форматы работы и коммуникационные проекты, которые помогают работникам раскрывать потенциал и расти вместе с компанией.