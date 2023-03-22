Зеленский показал момент удара российской ракеты по многоэтажке в Запорожье — видео 22 марта, 12:59 Момент попадания российской ракеты по многоэтажке в Запорожье 22 марта (Фото:Скриншот видео Zelenskiy/Official)

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео момента попадания ракеты, выпущенной Россией, по многоэтажке в Запорожье в среду, 22 марта.

Он подчеркнул, что такая атака РФ не должна стать «просто обычным днем» в Украине или где угодно в Европе и мире, призвав к большему единству и решительности, «чтобы быстрее победить российский террор и защитить жизнь».

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«Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадание по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей», — говорится в Telegram Зеленского.

Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Под огонь попали жилые кварталы и остров Хортица. Многоэтажный дом атаковали две ракеты — на фото видно, что часть квартир разрушена.

