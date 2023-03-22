Возможно, Торнадо-С. Россия могла ударить по дому в Запорожье из реактивной артиллерии — Воздушные силы 22 марта, 16:04 В результате удара по многоэтажке в Запорожье погиб один человек, пострадали по как минимум 25 человек (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Предварительно, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью из реактивной системы залпового огня дальнего действия в среду, 22 марта. Возможно, речь идет о РСЗО Торнадо-С.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарофона.

«Нужно понимать, что Запорожье — это прифронтовый город, находится недалеко от линии боевого столкновения[…] Это [Торнадо С] — реактивная артиллерия, она летит очень быстро — от пуска до попадания секунды фактически», — пояснил он.

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По словам Игната, угроза артиллерийских обстрелов оккупантами для прифронтовых городов существует постоянно. Если Силы обороны могут сообщить, что россияне ударят из реактивной или ствольной артиллерии, они это делают. Если разведданных нет, то могут быть такие террористические атаки.

Днем 22 марта Россия начала массированно обстреливать Запорожье. Под обстрел двух ракет попали две девятиэтажки. Пострадали как минимум 25 человек, из них трое детей. Один человек погиб в больнице от полученных травм.